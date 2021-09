HQ

Am 7. Dezember wollte Techland Dying Light 2 Stay Human veröffentlichen, doch heute schreibt der Geschäftsführer des Entwicklerstudios, Pawel Marchewka, in einer Pressemitteilung, dass das Spiel um zwei Monate verschoben wurde. Inhaltlich sei der Titel zwar bereits "vervollständigt" worden, doch die Behebung von Spielfehlern beschäftigt die Entwickler länger als erwartet. Am 4. Februar 2022 soll eine weitestgehend optimierte Spielerfahrung veröffentlicht werden, so Techland.

Quelle: Techland.