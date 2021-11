Dying Light 2 hat eine "nullprozentige" Chance, erneut verschoben zu werden

HQ

Dying Light 2 Stay Human steckt seit Jahren in der Entwicklungshölle fest und zuletzt wurde es von Dezember auf Februar geschoben. Der 4. Februar soll nun aber wirklich das endgültige Veröffentlichungsdatum sein, verspricht Techlands Lead Game Designer Tymon Smektala. Im Interview mit MP1ST wurde der Entwickler gefragt, wie die Chancen für eine erneute Verschiebung stehen, woraufhin der Mann selbstbewusst antwortete: "[Bei] null Prozent".

"Das Spiel wird nächstes Jahr im Februar veröffentlicht und darauf konzentrieren wir uns - dafür haben wir gearbeitet. Es besteht absolut keine Chance, dass [eine weitere Verzögerung] eintritt." Anschließend erklärt der Entwickler, dass die komplexe Open-World-Struktur und die spielerische Freiheit die Hauptgründe dafür seien, dass uns der Titel bereits seit so langer Zeit begleitet:

„Ich denke, der wichtigste Grund für uns ist, dass man, wenn man an einem non-linearen Spiel arbeitet und dieses polieren möchte, dann eigentlich nicht nur ein Spiel, sondern mehrere Spiele gleichzeitig fertigstellt. Das gleiche Spiel kann so viele Varianten haben und einige davon können sich so drastisch voneinander unterscheiden, dass man jeden Spieldurchlauf überprüfen muss. Nicht nur 1000-mal, sondern 1000-mal multipliziert mit der Anzahl der Variationen im Spiel."

Wir wollen Smektala gerne glauben, aber es wäre nicht das erste Mal, dass ein Entwickler einen Veröffentlichungstermin garantiert, nur um später doch noch einen unerwarteten Fehler zu bemerken, der die Verschiebung rechtfertigt. Wir hoffen, dass seine Worte wahr werden und drücken dem Team die Daumen, dass auch sie endlich einen Schlussstrich unter dieses Thema ziehen können. Dying Light 2 Stay Human wurde ursprünglich auf der E3 2018 angekündigt.