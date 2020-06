Dying Light 2 erklimmt letzte Entwicklungsphase

Dying Light 2 ist eines dieser Spiele, die uns schon so lange begleiten, dass sich eigentlich niemand mehr daran erinnert, wie alles angefangen hat. Der Titel wurde mehrmals verschoben und zuletzt berichteten unsere polnischen Kollegen, dass Unstimmigkeiten im Entwicklerteam das Spiel in zwei verschiedene Richtungen zerren würden. Techland gibt unabhängig davon jedoch an, dass sich das Spiel auf den "letzten Metern" befinde:

"Es gibt ein ganzes Team bei Techland, das an der Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatums für das Spiel und an allen dazugehörigen Informationen arbeitet", sagt der PR-Manager Ola Sondej in einem Interview mit The Escapist. "Und ich weiß, dass sie die Spieler überraschen wollen, also möchte ich es euch nicht verderben. Ich kann nur sagen, dass wir ihnen vertrauen - es ist die letzte Strecke für dieses Projekt und wir brauchen die Unterstützung der Fans."