Dwayne Johnson hofft, dass Idris Elba der nächste James Bond wird

HQ

Es gab viele Spekulationen, seit bekannt wurde, dass Daniel Craig die Rolle von 007 verlassen würde, wer als nächster Schauspieler am besten geeignet wäre. Henry Cavill, Tom Hardy und Richard Madden sind nur einige der Schauspieler, die diskutiert wurden, aber auch Idris Elba wurde erwähnt. Dwayne Johnson, der derzeit in Black Adam mitspielt, denkt, dass Elba die beste Wahl für den nächsten James Bond wäre, wie der Star in einem Interview mit Lad Bible sagte.

"Ich mag die Idee, dass mein Sohn Idris Elba Bond ist, oder? Ich mag diese Idee sehr, also bin ich ein Befürworter dafür, für ihn als Bond."

Danke, ScreenRant.