Dwayne Johnson: "Achte auf diejenigen, die noch keine Superhelden sind" in Black Adam

Wir wussten bereits, dass der Film Black Adam, der am 21. Oktober Premiere feiert, so etwas wie ein Neustart für das DC Extended Universe (DCEU) ist. Neben dem Charakter Black Adam, der in Zukunft eine große Rolle in DCEU spielen wird, lernen wir auch Justice Society of America kennen.

Aber offensichtlich sind es nicht nur Menschen mit Kostümen und Superkräften, auf die wir achten sollten, wenn man Dwayne Johnson glauben darf. Johnson spielt die Titelfigur Black Adam und hat kürzlich ein Fan-Event gemacht, bei dem er deutlich angedeutet hat, dass auch wichtige Charaktere im DCEU eingeführt werden:

"Achte auf diejenigen, die noch keine Superhelden sind. Achten Sie auch auf diese Leute."

Im Grunde scheint es, als ob Black Adam in Zukunft sehr wichtig für DC-Filme und -Serien sein wird, und eine ganze Reihe von Charakteren mit oder ohne Macht könnten in nicht allzu ferner Zukunft wieder in wichtigen Rollen sein.

