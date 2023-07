Düstere Zahlen für Microsoft, Xbox verkauft sich unter den Erwartungen

HQ

Die Zahlen, die Phil Spencer präsentierte, als er kürzlich die Verkäufe für Xbox bekannt gab , waren nicht sehr ermutigend. Zusammen haben es Series X und Series S nicht geschafft, mehr als 21 Millionen Einheiten zu verkaufen. Dies kann mit Sony und PlayStation 5 verglichen werden, die es den neuesten Berichten zufolge geschafft haben, dies fast zu verdoppeln - fast 40 Millionen.

Phil Spencer sagte auch, dass in den letzten zwei Generationen insgesamt 79 Millionen Xbox-Konsolen verkauft wurden, was an sich keine schlechte Zahl ist, aber im Vergleich zur Konkurrenz verblasst.

Was muss Microsoft Ihrer Meinung nach tun, um die Verkäufe der Xbox zu verbessern?