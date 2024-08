HQ

Ich hatte schon immer eine große Vorliebe für The Longest Journey, das legendäre Abenteuerspiel über die verlorenen April Ryan, die zwei sehr unterschiedliche Welten vereinen mussten. Es ist ein Spiel, das einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat, sowohl wegen seiner tiefgründigen Erzählung als auch wegen seiner komplexen Charaktere. Seitdem habe ich den Schöpfer des Spiels, Ragnar Törnquist, genau verfolgt. Er hat eine Reihe von Fortsetzungen von The Longest Journey erstellt, und vor kurzem hat sein neues Studio, Red Thread Games, das Spiel Draugen veröffentlicht. Nach Draugen verlor ich den Überblick, woran sein Studio arbeitete, aber vor kurzem hatte ich die Gelegenheit, ihr neuestes Spiel Dustborn zu spielen.

Red Thread Games ist bekannt für seinen starken Fokus auf das Geschichtenerzählen, und Dustborn ist nicht anders. Im Spiel schlüpfst du in die Rolle von Pax, einem leicht gerissenen und manipulativen Charakter, der mit seinen drei Freunden auf der Flucht ist. Das Spiel versetzt dich direkt in die Action, wo du Pax und ihre Bande mitten in einer Verfolgungsjagd triffst. Es gibt keine Einführung in die Handlung oder die Charaktere, was anfangs etwas verwirrend sein kann. Die vier Freunde sind im Besitz eines sehr verbotenen USB-Sticks, den sie gestohlen haben, und schnell wird klar, dass dieser kleine Gegenstand für jemanden von großer Bedeutung ist, der nicht möchte, dass sein Inhalt an die Öffentlichkeit gelangt.

Diese Einführung in die Geschichte und die Charaktere ist jedoch nicht ohne Probleme. Das Spiel nimmt sich Zeit, um zu enthüllen, was wirklich vor sich geht, und der Fokus verlagert sich schnell von der Handlung auf die Beziehung zwischen den vier Freunden. Erst viel später im Spiel rückt die Bedeutung des USB-Sticks wieder in den Mittelpunkt. Diese erzählerische Entscheidung von Red Thread Games kann frustrierend sein, da sie die Handlung manchmal etwas unfokussiert wirken lässt. Ich muss zugeben, dass ich nicht der größte Fan dieser Art des Geschichtenerzählens bin, bei der die zentrale Handlung in den Hintergrund tritt, um Platz für Interaktionen zwischen den Charakteren zu schaffen, die sich nicht immer relevant für die Gesamtgeschichte anfühlen.

Das heißt, was Dustborn wirklich gut macht, sind die Charaktere und die Art und Weise, wie sie sich im Laufe des Spiels entwickeln. Dustborn spielt im Jahr 2030 in einer alternativen Welt, in der die Geschichte eine völlig andere Wendung genommen hat. In dieser Version der Welt überlebte John F. Kennedy das Attentat von 1963, aber seine Frau Jacqueline starb stattdessen. Diese Tragödie machte Kennedy autoritärer, und die Gesellschaft, der man im Spiel begegnet, ist geprägt von Überwachung, Repression und einer plumpen Regierung, die Abweichungen von der Norm nicht toleriert. Pax und ihre drei Freunde sind solche Abweichler. Sie gehören Gemeinschaften an, die heute ebenfalls für ihre Rechte kämpfen, und sie haben neben ihrem Lebensstil auch übernatürliche Fähigkeiten, die denen im X-Men -Universum ähneln.

Pax, die Protagonistin des Spiels, hat die Fähigkeit, mit ihrer Stimme die Gedanken anderer Menschen zu beeinflussen. Sie kann mit ihren Worten die Gehirne von Menschen angreifen und sie zum Streiten bringen, sie lähmen oder sie dazu bringen, zu tun, was sie will. Ihre Freunde haben ähnliche Fähigkeiten, die alle genutzt werden können, um Rätsel zu lösen und Gespräche mit den vielen Charakteren zu manipulieren, die du auf deinem Weg triffst. Dieser Teil des Spiels funktioniert recht gut und die Art und Weise, wie die Fähigkeiten von Pax' Freunden in das Gameplay integriert sind, ist beeindruckend. Diese Fähigkeiten passen perfekt zu ihren jeweiligen Persönlichkeiten und es gibt viele Möglichkeiten, diese Charaktere im Laufe des Spiels zu erkunden und zu verstehen.

Die Reise in Dustborn ist ein Roadtrip durch das Hinterland der Vereinigten Staaten, bei dem die vier Freunde unter dem Deckmantel einer Band namens Dustborn versuchen, Nova Scotia zu erreichen, um den mysteriösen USB-Stick zu liefern. Dieses Setup ermöglicht es dem Spiel, verschiedene amerikanische Gemeinschaften zu erkunden, jede mit ihren eigenen einzigartigen Eigenschaften und Bewohnern. Auf ihrem Weg treffen Pax und ihre Freunde auf eine Vielzahl von Charakteren, die sie entweder auf die Reise mitnehmen oder zurücklassen können, je nachdem, wie du mit ihnen interagierst. Die Dialoge zwischen Pax und ihren Freunden sind ausführlich und oft recht unterhaltsam, aber ich muss zugeben, dass sie manchmal auch etwas heftig werden können. Vor allem, wenn man sich Charaktere anhören muss, die einem nicht wirklich am Herzen liegen.

Am Ende des Tages legt die Gruppe Pausen an verschiedenen Raststätten ein, an denen du mit deinen Freunden ins Gespräch kommen und ihre Gedanken und Gefühle weiter erforschen kannst. Diese Gespräche geben einen tieferen Einblick in die Persönlichkeiten und Beziehungen der Charaktere, können sich aber auch in die Länge ziehen, vor allem, wenn man nicht in alle Charaktere investiert ist. Für diejenigen, die nicht so scharf auf lange Gespräche sind, bietet das Spiel auch die Möglichkeit, neue Musik in einem Minispiel zu schreiben, in dem Sie die Tasten auf dem Bildschirm mit Tastendrücken auf Ihrem Controller abgleichen. Das Gleiche gilt für Live-Konzerte mit der Band. Leider ist diese Art von Minispiel nicht meine Stärke, und obwohl man den Schwierigkeitsgrad auf das absolute Minimum senken kann, fiel es mir schwer, es zum Laufen zu bringen. Ich muss zugeben, dass ich nicht der größte Fan dieser Mechanik bin.

Eine der größten Herausforderungen in Dustborn ist jedoch die Vielfalt der Spielmechaniken, von denen nicht alle ins Schwarze treffen. Während das Storytelling und die Charakterentwicklung die Stärken des Spiels sind, bleibt es in anderen Bereichen hinter den Erwartungen zurück. Die Kampfsequenzen sind wahrscheinlich das größte Problem. Pax ist mit einem Schläger bewaffnet und hat keine Angst, ihn zu benutzen, aber der Kampf fühlt sich einfach und unbefriedigend an. Die Feinde, die von Bikern bis hin zu Strafverfolgungsbehörden reichen, müssen bekämpft werden, aber die Kampfmechanik ist sehr einfach und es fehlt ihnen an Tiefe. Man schwingt wild ohne wirkliche Strategie und es fühlt sich alles schnell eintönig und ohne die Befriedigung an, die man von einem Kampfsystem erwartet.

Du kannst zwar auch die übernatürlichen Fähigkeiten von Pax und ihren Freunden im Kampf einsetzen, z. B. Feinde gegeneinander kämpfen lassen, indem sie sie anschreien, oder ihre Spezialfähigkeiten nutzen, um Kombo-Angriffe auszuführen, aber es fühlt sich immer noch flach an und es fehlt die nötige Tiefe. Aber wo Dustborn wirklich glänzt, ist seine Erzählweise. Das Spiel leiht sich Mechaniken von den Telltale-Spielen und Quantic Dream, was nicht verwunderlich ist, da Quantic Dream auch der Herausgeber des Spiels ist. Das bedeutet, dass die Entscheidungen, die du triffst, einen großen Einfluss auf die Geschichte und die Beziehungen zwischen den Charakteren haben. Wenn du zum Beispiel hart zu einem deiner Freunde bist, wird sich dieser Charakter daran erinnern und es wird sich auf ihre Interaktionen später im Spiel auswirken. Diese Art von dynamischem Storytelling ist etwas, von dem ich schon immer ein Fan war, und Dustborn schafft es, es auf eine Weise zu nutzen, die wirklich einen Unterschied im Spielerlebnis macht.

Pax kann eine ziemlich schwierige Freundin sein und ihre Handlungen haben Auswirkungen darauf, wie ihre Freunde sie wahrnehmen. Es ist eine interessante Mechanik, die der Charakterentwicklung eine zusätzliche Dimension hinzufügt und es dir ermöglicht, sehr unterschiedliche Spieldurchgänge zu haben, in denen die Entscheidungen, die du triffst, dazu führen, dass sich die Geschichte erheblich verändert. Darüber hinaus wird jede Story-Komplettlösung durch einen einzigartigen Comic unterstützt, der die von Ihnen getroffenen Entscheidungen widerspiegelt. Nach jedem Kapitel wird ein Comicbuch erstellt, das die getroffenen Entscheidungen und Handlungen zusammenfasst, was eine großartige Möglichkeit ist, die Geschichte zusammenzufassen und dem Spieler das Gefühl zu geben, dass seine Entscheidungen wirklich wichtig sind.

Alles in allem ist Dustborn eine gemischte Erfahrung, aber sie hat ihre Stärken. Auf der einen Seite ist die Geschichte und die Art und Weise, wie sie erzählt wird, sehr unterhaltsam und fesselnd. Die Reise von Pax und ihren Freunden durch ein dystopisches Amerika ist voller interessanter Charaktere und komplexer Beziehungen, und die Art und Weise, wie das Spiel es dem Spieler ermöglicht, diese Beziehungen durch seine Entscheidungen zu beeinflussen, ist wirklich gut gemacht. Auf der anderen Seite gibt es bestimmte Spielmechaniken, die Red Thread Games noch nicht ganz beherrschen. Die Kämpfe und die vielen kleinen Minispiele fühlen sich manchmal wie ein Anhängsel an, das das Spielerlebnis nicht wirklich aufwertet, sondern eher nach unten zieht.

Wenn du starke Geschichten und Spiele magst, bei denen deine Entscheidungen wichtig sind, ist Dustborn genau das Richtige für dich. Es ist ein Spiel, bei dem es mehr um die Reise und die Menschen geht, die du auf deinem Weg triffst, als um actiongeladene Kämpfe oder komplexe Spielmechaniken. Wenn du auf der Suche nach einem Spiel mit tiefgründigen und befriedigenden Kampfmechaniken bist, gibt es bessere Alternativen. Aber wenn du bereit bist, über diese kleinen Probleme hinwegzusehen, ist Dustborn definitiv ein Spiel, das es wert ist, erlebt zu werden, besonders für diejenigen, die eine gute Geschichte und komplexe Charaktere schätzen.