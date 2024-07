HQ

Auf den ersten Blick mag Dungeons of Hinterberg wie ein weiterer Zelda-Klon aussehen, eine blasse Imitation im Stil der schattenhaften Umrisse, die du in dem magisch durchdrungenen österreichischen Dorf des Spiels sehen wirst. Oder es scheint eines dieser Spiele zu sein, das so sehr damit beschäftigt ist, Trends nachzujagen, dass es meistens in verwirrten Kreisen herumläuft, nicht unähnlich den ersten einfachen Monstern, gegen die man bei seiner Ankunft kämpft. Aber bleib hier, nur für ein oder zwei Dungeons, und du wirst eines der absoluten Highlights dieses Jahres erleben - ein Spiel, das aus jedem seiner vielen Teile Sorgfalt und Aufmerksamkeit ausstrahlt.

Du schlüpfst in die Rolle von Lusia, einer verärgerten Anwältin, die in dem kleinen österreichischen Dorf Hinterberg ankommt, um einen dringend benötigten Urlaub zu machen. Das Dorf hat sich in den letzten Jahren in einen Touristenmagneten verwandelt, der mutige Abenteurer aus der ganzen Welt anzieht, dank der Zelda-ähnlichen Dungeons, die eines Tages plötzlich auftauchten. In der Stadt und der umliegenden Landschaft gibt es 25 dieser von Rätseln und Monstern gespickten Labyrinthe, und dein Ziel ist es, sie alle zu vervollständigen. Doch durch die Dungeons zu hetzen, würde das Wesentliche völlig verfehlen. Schließlich befinden Sie sich im Urlaub oder in einer Slaycation, wie es genannt wird, und der Austausch mit den Einheimischen und anderen Besuchern ist die Hälfte des Erlebnisses.

Dungeons of Hinterberg basiert auf einem trügerisch einfachen Fundament aus Kampf und Erkundung. Die Kämpfe finden in kleinen Gehegen statt, und du kannst ausweichen und entweder leichte oder schwere Angriffe ausführen. Wenn du nicht kämpfst, löst du Umgebungsrätsel, bei denen es um Schalter, bewegliche Objekte, Hindernisse und so weiter geht. Wie im Intro erwähnt, wurde das alles schon unzählige Male gesehen, und das Gleiche gilt für den Aspekt der Erkundung und Geselligkeit. Aber das spielt keine Rolle, da jeder Teil des Spiels extrem ausgefeilt und gut zusammengestellt ist.

Alles beginnt mit der Magie, die eingeführt wird, sobald du den ersten Dungeon abgeschlossen hast. Deine ersten Zauber sind Abrissbirne und Kugel & Kette. Wie der Name schon sagt, sind diese im Kampf sehr effektiv, aber ihr wahrer Wert liegt in der Lösung von Rätseln. Zum Beispiel musst du vielleicht die Abrissbirne an einem Hang fallen lassen, warten, bis sie fällt, und genau zum richtigen Zeitpunkt eine Brücke mit deinem Fernkampf-Kettenangriff absenken. Oder du musst die Abrissbirne benutzen, um eine Druckplatte unten zu halten, damit du dich durch ein Tor bewegen kannst. Jeder der vier Hub-Bereiche des Spiels verfügt über einzigartige Haupt- und Fernkampffähigkeiten, wie z. B. ein fliegendes Snowboard, einen Geleewürfel und einen elektrischen Impuls, und der Entwickler nutzt diese magischen Fähigkeiten, um einige hervorragende und ausgeklügelte Rätsel zu erstellen. Und was noch besser ist: Jeder Dungeon ist wirklich einzigartig, und der Entwickler scheut sich nicht, neue Ideen einzubringen. In einem Dungeon gibt es ein bisschen Super Mario Galaxy Ding, während ein anderer mühelos in eine isometrische Perspektive wechselt, die an Hades erinnert.

Diese Kreativität verpufft in vielen Spielen aufgrund eines Mangels an Richtung, aber nicht so in Dungeons of Hinterberg. Das Spiel hat einen gestochen scharfen Fokus und es ist schwer zu glauben, dass es sich um den Debüttitel des Entwicklers Microbird Games handelt. Jeder Dungeon ist akribisch ausgearbeitet, und obwohl die Rätsel manchmal herausfordernd sind, sind sie nie unfair oder stumpfsinnig. Es gibt keine gesprächigen Helfer oder Pop-up-Nachrichten, die den Spieler in die richtige Richtung führen, da dies einfach nicht erforderlich ist. Jeder Dungeon dreht sich um ein oder zwei bestimmte Mechaniken, wie z. B. aufsteigende Plattformen oder rollende Karren, und erleichtert dir nach und nach den Einstieg mit einfachen Einführungsrätseln, die schnell komplexer werden. Was ich hier für entscheidend halte, ist, dass jeder Dungeon dich auf die beiden Zauber beschränkt, die im Hauptzentrum entdeckt wurden. Anstatt dich durch eine breite Palette von Werkzeugen fummeln zu lassen, in der Hoffnung, über eine Lösung zu stolpern, fordert dich das Spiel heraus, mit einer eher begrenzten Anzahl möglicher Interaktionen kreativ zu sein, was Wunder bewirkt.

Ich habe ziemlich viel Zeit mit den Rätseln verbracht, da sie, zumindest für mich, der beste Teil des Spiels sind, aber zum Glück kommt der Kampf nicht weit daneben. Seine Hauptfunktion könnte darin bestehen, das eher zerebrale Gameplay mit etwas Hack-and-Slash-Action zu unterbrechen, aber denken Sie nicht für eine Minute, dass Sie Ihr Gehirn einfach komplett ausschalten können. Wie bereits erwähnt, können dir Zauber in Kämpfen sehr helfen - vorausgesetzt, du hast genug Mana - und mit der Zeit schaltest du auch Angriffskanäle (mächtige Kampffähigkeiten mit Abklingzeit) und Kombos frei. Die Feinde, bei denen es sich um Kreaturen aus der germanischen Folklore handelt, zeigen nur begrenzte Anzeichen von Intelligenz (du solltest dich also nicht allzu schlecht fühlen, wenn du sie besiegst), aber der Kampf ist immer noch alles andere als sinnlos, da sie dich mit schieren Zahlen oder gelegentlichen Zaubersprüchen oder Tricks überwältigen können. Insgesamt sind die Kämpfe bissig und machen Spaß, und es gibt einen großen Teil der Anpassungsmöglichkeiten, da einige Fähigkeiten, wie z. B. ein perfektes Ausweichen, das dir ein kurzes Zeitfenster gibt, in dem die Zeit verlangsamt wird, in Form von optionalen Fähigkeiten kommen, die du priorisieren musst. Es ist nicht God of War, aber es ist immer noch sehr solide.

Rätsel und Kämpfe bilden das Fleisch und die Kartoffeln des Erlebnisses, aber keine Angst, es gibt viel Soße, um alles miteinander zu mischen. In den Hub-Bereichen gibt es viele optionale Inhalte wie Truhen, die es zu finden gilt, Monster, die es zu bekämpfen gilt, und Quests, die es zu erfüllen gilt. Sie funktionieren auch ein bisschen wie Spielplätze, auf denen du deine Fähigkeiten ausprobieren und kennenlernen kannst, bevor sie in den Dungeons auf die Probe gestellt werden. Und natürlich sind die Bereiche an sich schon schön anzusehen und zu erkunden, mit einer schönen Ästhetik im Comic-Stil und vielen kleinen Details. Wenn Sie von all den Abenteuern müde werden, können Sie sich sogar an einem ausgewiesenen Aussichtspunkt ausruhen, um die majestätischen Schneegipfel von Kolmstein zu bewundern oder zwischen den goldenen Blättern im hinterforstlichen Hinterwald zu träumen.

Das Abschließen eines Verlieses oder das Vertreiben der Zeit an einem Rastplatz verschiebt die Zeit in den Abend, an dem Sie die Stadt Hinterberg selbst erkunden können. Auf diese Weise kannst du auch Gegenstände verkaufen und kaufen oder Orte wie das Kino besuchen, um einen kleinen Werteschub zu erhalten. Aber das wichtigste Ereignis ist die Möglichkeit, eine soziale Interaktion zu haben, die Ihre Beziehung zu Stadtbewohnern oder Touristen stärkt. Mit über einem Dutzend unterschiedlicher Charaktere, wie dem ehemaligen alpinen Skifahrer und TV-Star Klaus und Hannah, einer Art New-Age-Waffenschmied, gibt es jede Menge Abwechslung. Und selbst wenn Sie keine von ihnen besonders interessant finden, können Sie dennoch die einzigartigen Vergünstigungen genießen, mit denen sie Sie belohnen. Die Perks selbst sind weit entfernt von den durchschnittlichen +2-Angriffs- oder 5 % schnelleren Bewegungsmodifikatoren. Komplette Subsysteme wie Angriffskombos und Waffenverzauberungen sind hinter diesen Beziehungsmauern verschlossen und machen deinen Aufenthalt in Hinterberg wirklich einzigartig, je nachdem, mit wem du interagierst.

Die Gespräche berühren viele interessante Punkte, und wo einige Nebengeschichten etwas schwerfällig vorgetragen werden, sind sie alle gut genug zusammengefügt. Das Drehbuch und die Regie der Zwischensequenzen sind im Allgemeinen von hoher Qualität, und obwohl ich persönlich weder mit den Charakteren noch mit ihrem stark stilisierten Look wirklich Spaß gemacht habe, kann ich zumindest die Qualität, die geboten wird, respektieren. Die Gesamtgeschichte beginnt recht langsam, nimmt aber nach etwa einem Drittel des Spiels an Fahrt auf, und obwohl ich nicht völlig umgehauen war, hat sie einige interessante Dinge über den Tourismus, den korrumpierenden Einfluss des Geldes, Folklore und viele andere Themen zu sagen.

Ich könnte wahrscheinlich endlos über Dungeons of Hinterberg sprechen, und es gibt immer noch viele Mechaniken und Subsysteme, die ich noch nicht wirklich besprochen habe. Ein solcher Ehrgeiz, vor allem, wenn er von einem kleineren Studio kommt, führt oft zu einem chaotischen, richtungslosen Spiel, aber Microbird Games hat solche Fallstricke vermieden. Schade, dass sie österreichisch sind, denn ich möchte das Spiel wirklich mit einer Schweizer Uhr vergleichen - jedes der Einzelteile ist von extrem hoher Qualität und arbeitet nahezu perfekt zusammen. Für einen Debüttitel ist das einfach extrem beeindruckend.

Davon abgesehen schleichen sich bei solch begrenzten Ressourcen einige Fehler ein, obwohl wir weit von den modernen AAA-Titeln entfernt sind, die mehr Bugs haben als der durchschnittliche Regenwald. Eine Sache, die mir nicht gefallen hat, war, wie die ohnehin schon kleine Stadt in separate Bereiche unterteilt ist, die eine (zugegebenermaßen fast augenblickliche) Schnellreise zwischen ihnen erfordern. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Bewegung zwar funktional ist, aber beim Springen oder Bewegen um Vorsprünge herum tendenziell sehr steif ist. Ich denke, es kann am besten als eine steife Version dessen beschrieben werden, wie man sich in älteren Assassin's Creed Titeln bewegt hat - und diese waren von Anfang an klobig genug! Glücklicherweise wurde die Bewegung nur in ein paar Fällen wirklich frustrierend, z. B. als ich auf einem fahrenden Floß kämpfte und ständig im See endete, was mich zwang, neu zu starten (Schwimmen ist eines der wenigen Dinge, die man in diesem Spiel nicht tun kann). Was die tatsächlichen Bugs angeht, so habe ich auf dem PC gespielt und nichts wirklich Negatives erlebt, außer einem zitternden Objekt hier und da.