Dungeons & Dragons kommt zu Destiny 2: The Final Shape

Die nächste große Destiny 2 Kollaboration wurde enthüllt. Nach Mass Effect und The Witcher in diesem Jahr (und auch einem kleineren Ghostbusters -Crossover) wird Dungeons & Dragons die nächste große Marke sein, die in Bungies Looter-Shooter debütiert.

Die Zusammenarbeit wird am 4. Juni debütieren, am selben Tag, an dem Destiny 2: The Final Shape erscheint, und eine Vielzahl von Kosmetika im Zusammenhang mit der Fantasy-Welt enthalten. Dazu gehören ein Gold Dragon Apex Draconic -Set von Rüstungsornamenten für Titans, ein von Mind-Flayers inspiriertes Flayer's Dominion -Set für Warlocks und ein Displacer Beast -Themenset Spectral Displacer für Hunters.

Es wird auch ein Schiff und Owlbear Sparrow, eine Eye Tyrant Ghost -Shell und ein paar andere Goodies wie Emotes als Teil der Adventurer's Pack Bundle geben. Schauen Sie sich den Trailer an, der all dies unten zeigt.