Dungeons & Dragons hat ein neues offizielles Browsergame

Wenn du schon immer mal in Dungeons & Dragons einsteigen wolltest oder ein erfahrener Spieler bist, der auf der Suche nach einer Solo-Session ist, könnte das neue Browsergame von Wizards of the Coast genau das Richtige für dich sein. In Before the Storm kannst du einen von fünf Charakteren spielen, die dir jeweils einen kleinen Einblick in das Spielen des beliebten Tabletop-RPGs geben.

Von einem menschlichen Paladin bis hin zu einem Halbling-Schurken gibt es eine große Vielfalt an Charakteren, aus denen du auswählen kannst, um dir ein Gefühl dafür zu geben, welche Klasse du an einen echten D&D-Tisch bringen möchtest. Sie können auch mehr über die Geschichte erfahren und eine Einführung in die Vergessenen Reiche erhalten.

Abhängig von den Entscheidungen, die du triffst, und der Gesundheit, die du am Ende hast, erhältst du eine Reihe von Erfolgen, sobald du Before the Storm abgeschlossen hast, das die Handlung des neuen Starter-Abenteuers Dragons of Stormwreck Isle aufbaut.

Werdet ihr Before the Storm ausprobieren?