Dungeons & Dragons: Dark Alliance wird an Heiligabend geschlossen

Wenn du an D&D-Videospiele denkst, wirst du wahrscheinlich an die besten Titel wie Baldur's Gate III denken, aber es lohnt sich, daran zu denken, dass es auch einige mittelmäßige und stinkende Titel in diesem Katalog gibt. Dungeons & Dragons: Dark Alliance wurde bereits 2021 auf den Markt gebracht und hatte damals Mühe, die Kritiker zu beeindrucken.

Jetzt, mehr als drei Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung, wird das Spiel von der Liste genommen. Entwickler Tuque Games kündigte die Abschaltung auf der Steam-Seite des Spiels an und schrieb: "Wir werden die Dark Alliance-Server am 24.02.2025 abschalten und es wird ab diesem Tag nicht mehr zum Kauf verfügbar sein. Das Basisspiel und alle DLCs können weiterhin von jedem, der es derzeit besitzt, im Offline-Einzelspielermodus gespielt werden."

Das bedeutet also, dass Sie das Spiel nicht nur nicht kaufen können, wenn Sie möchten, sondern dass Sie von nun an nur noch alleine spielen können. Da das Spiel mit einer perfekt gemischten Benutzerbewertung von 50% auf Steam nicht wirklich beeindruckt hat, bezweifeln wir, dass viele von euch diesen Verlust betrauern werden, aber wenn ihr sehen wollt, worum es bei dem Spiel geht, solltet ihr vielleicht zu Steam eilen.