Dungeon Defenders: Awakened baut sich nächsten Monat auf Nintendo Switch ein

Am 4. August veröffentlicht Chromatic Games das Tower-Defense-Spiel Dungeon Defenders: Awakened auf der Nintendo Switch. Der Titel ist im Wesentlichen eine Neuinterpretation des ersten Dungeon Defenders, allerdings fehlen wohl noch viele Inhalte. Ihr könnt Awakened bereits auf PC und Xbox One spielen, auch Playstation-Versionen sind bis Ende des Jahres geplant. Anfang August möchte Chromatic Games auf den vorhandenen Plattformen zudem ein neues Update bereitstellen, "The Lycan's Keep". Leider konnten wir nicht herausfinden, worum es sich dabei konkret handelt.

Quelle: Chromatic Games