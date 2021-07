Dune-Schauspieler wurden auf atmosphärischen Filmpostern abgelichtet

Warner Bros. wird uns in dieser Woche einen neuen Trailer zum Science-Fiction-Film Dune von Frank Herbert präsentieren. Das Marketing-Team ist natürlich nicht untätig und hat nebenbei neue Charakterposter veröffentlicht, auf denen wir einen klaren Blick auf Stellan Skarsgårds fiese Interpretation des Barons werfen können. Im Laufe dieser Woche ist eine IMAX-Präsentation geplant, die Filmausschnitte und einen Eindruck der Filmmusik von Hans Zimmer enthält. Dune wird voraussichtlich am 1. Oktober in deutschen Kinos anlaufen - so es die Corona-Gesundheitsrichtlinien zulassen.