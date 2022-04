Dune: Spice Wars bereitet Early-Access-Start Ende April vor

HQ

Funcom und Shiro Games möchten die Early-Access-Phase von Dune: Spice Wars 26. April einleiten. Neben den beiden bereits bestätigten Fraktionen (Herzog Leto Atreides, Schmuggler und Baron Vladimir Harkonnen) werden die Spieler die Fremen kontrollieren können. Die blauäugigen Individuen kennen sich in der Wüste sehr gut aus und sind dort deshalb im Vorteil. Die Einheiten sind in diesem Gebiet wendiger, haben einen größeren Aktionsradius und haben unterschiedliche Wege, um den gefährlichen Sandwürmern zu entgehen. Dune: Spice Wars ist ein 4X-Strategiespiel, in dem die Spieler um die Kontrolle des Wüstenplaneten Arrakis kämpfen.