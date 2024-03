Dune scheint zu Minecraft zu kommen

HQ

Jetzt, da Dune: Part Two in den Kinos auf der ganzen Welt angekommen ist, strömen unzählige Fans in die Kinos, um das nächste Kapitel von Paul Atreides' Abenteuer auf dem Wüstenplaneten Arrakis zu erleben. Da der Film derzeit in aller Munde ist, hat Mojang angedeutet, was ein Crossover zwischen Minecraft und Dune zu sein scheint.

Laut dem X-Account des Spiels wird angegeben, dass Mojang sich erneut mit Legendary und Warner Bros. zusammentut, um etwas zu schaffen, das eindeutig von Dune inspiriert ist. Es wird nicht genau erwähnt, was, aber die Tatsache, dass das Teaser-Bild als Referenz für einige der Poster für Dune: Part Two dient, scheint ziemlich klar zu sein, dass das Crossover Dune verwandt sein wird.

Was erhoffst du dir von diesem Crossover?