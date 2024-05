HQ

Lassen Sie mich zunächst feststellen, dass das zentrale Konzept hinter Duck Detective: The Secret Salami ziemlich brillant ist. Dies ist wichtig zu betonen, da diese Rezension leicht als Beschwerde rüberkommen könnte, denn obwohl Entwickler Happy Broccoli Games die richtige Vorlage hat, eine scharfe Kombination aus ästhetischen, narrativen und mechanischen Elementen, ist das Bindegewebe zwischen ihnen einfach zu unzusammenhängend, um es von ganzem Herzen zu empfehlen.

In Duck Detective bist du lustigerweise der Entendetektiv Eugene McQuaklin, in einer Welt anthropomorpher Tiere im besten Pixar-Stil. Er hat kürzlich eine brutale Scheidung aufgrund einer Sucht nach Weißbrot hinter sich (ja, das ist ein Thema, das sich durch das gesamte Spiel zieht) und braucht einen Fall, der ihn von seinem deprimierenden Leben ablenkt, sowie Geld für den Tag und die Straße.

Plötzlich taucht ein solcher Fall von einem mysteriösen Mitarbeiter des Busunternehmens Bearbus auf, und Sie eilen dorthin, um zu sehen, was los ist. Hier kommt man auch The Salami Bandit auf die Spur, der die verschiedenen Mitarbeiter von Bearbus gegeneinander ausspielt, und dann beginnt die wilde Schatzsuche. Es liegt an dir, den Banditen zu identifizieren, denn du bist... nun, Duck Detective.

Das Spiel verwendet eine isometrische Perspektive und du bewegst dich allmählich durch Bearbus und interviewst eine relativ begrenzte Anzahl von Charakteren. Wenn der Fall komplizierter wird, erhältst du Zugang zu mehr Räumen und präsentierst im Großen und Ganzen immer wieder dieselben Charaktere mit neuen gesammelten Informationen, die dann zu neuen Enthüllungen führen. Dies spielt sich durch eine Reihe relativ vordefinierter Systeme ab, die zwar das Gefühl haben, ein Detektiv auf der Spur des Falls zu sein, aber nicht manipuliert oder auf kreative Weise organisiert werden können.

Die primäre Spielmechanik ist auf einer strukturelleren Ebene das Sammeln von Wörtern, diese Wörter stammen aus der Beobachtung der Verdächtigen, dem Durchsuchen ihrer persönlichen Gegenstände oder dem Stellen spezifischer Fragen. Diese Wörter können dann Ihrem Notizbuch hinzugefügt werden, um einer tatsächlichen Lösung näher zu kommen. Das ist keine schlechte Idee, denn wenn man die Sätze selbst formt, fühlt es sich an, als würde man das Geheimnis nach und nach selbst enträtseln, und es ist ziemlich befriedigend, einen Aspekt des Gesamtfalls so verstanden zu haben, dass man schnell alle richtigen Wörter in einer ununterbrochenen Sequenz ausfüllt.

Das Problem ist, dass das Spiel nicht verfolgt, was diese Charaktere tatsächlich gesagt haben und was tatsächlich vor sich geht. Man hat nur seine Worte, die, heruntergebrochen, so fad sein können wie die Namen einzelner Mitarbeiter, und dann hat man eine eher oberflächliche Sammlung von Beweisen, die nur mit einer kurzen Notiz beschrieben wird. Mit anderen Worten, das Spiel gibt Ihnen keinen zufriedenstellenden Überblick über die Kontexte, in die die Mitarbeiter Sie gebracht haben, und kann daher schnell zu reinem Rätselraten werden, da Sie nicht über die notwendigen Informationen verfügen, um die Rätsel zu lösen, die Ihnen das Spiel präsentiert. Die sogenannten "Deductions" sind eine hervorragende Idee, die leider schnell auseinanderfällt, wenn die anderen Systeme des Spiels nicht mithalten können.

Es gibt zum Beispiel eine Übersicht über "Verdächtige". Aber hier gibt es nur drei allgemeine Überschriften zu jedem Charakter, wie z.B. Rufus, der Hausmeister, ist ein "Science-Fiction-Fan", ein "praktischer Mensch" und ein "Hausmeister". Ja, diese drei Informationen sind zu bestimmten Zeiten nützlich, aber nirgendwo gibt es eine Zusammenfassung dessen, worüber ich mit Rufus gesprochen habe, oder was ich später über seine Beziehungen zu den anderen Mitarbeitern, zu Bearbus im Allgemeinen oder zu den Handlungen von The Salami Bandits erfahre. Dies wird nur noch frustrierender, wenn der Code, den Sie knacken müssen, ist, wer einer Mitarbeiterin namens Sophie welche Geschenke überreicht hat. Man bekommt einfach nicht genug zum Weitermachen, und das Einzige, was McQuaklin zu bieten hat, ist, dass es wahrscheinlich klug wäre, "mit den Mitarbeitern zu sprechen". Danke dafür, Ente.

Das Spiel ist etwas mehr als drei Stunden lang und besteht nur aus diesem einen Fall. Das alles spielt drinnen, so dass das ganze Konzept, eine Trenchcoat-Ente im Regen mit einem Noir-Soundtrack zu verwenden, ziemlich schnell auseinanderfällt, da es keine Noir-Ikonografie gibt, die am eher gemütlichen Bearbus-Arbeitsplatz zu finden ist. Die ganze Noir-Idee nimmt schnell Platz im hinteren Teil des Raumes ein und kommt nie nach vorne. Ich hätte mir leicht einen Krimi vorstellen können, der in einer detektivfreundlicheren Umgebung spielt, vorzugsweise mit anderen Gebäuden, um mehr ästhetische Abwechslung zu bieten. Aber das Spiel verheiratet sich schnell mit diesem einen Ort, und als Ergebnis ist es ein bisschen schleppend.

Aber auch hier sind alle Ideen. Anthropomorphe Tiere sind immer eine lustige, skurrile Art, mit bestimmten Charaktereigenschaften zu spielen, der Aufbau mit Wörtern im Notizbuch könnte leicht zu einem tiefergehenden Rätsel mit viel mehr Freiheit für den Spieler werden, und sowohl die Sprachausgabe als auch die Paper Mario -ähnliche Grafik sind genau richtig.

Aber Duck Detective greift zu kurz, obwohl es in gewisser Weise funktioniert. Es ist nicht schlecht, aber das Ganze riecht nach ungenutztem Potenzial, und ich hoffe wirklich, dass Happy Broccoli die Chance bekommt, dieser Formel eine weitere Chance zu geben, denn das Konzept ist geradezu brillant. Es ist auch viel besser als das eigentliche Spiel, das daraus hervorgegangen ist.