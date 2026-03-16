Duck Detective: Der Geist des Glampings

Hier haben wir wirklich ein Spiel, in dem man dem Humor kaum ausweichen kann, und von Anfang an setzt dieses charmante kleine Abenteuer den Ton, wenn man in die Rolle von Eugene McQuacklin schlüpft, einem zynischen und etwas verwirrten Privatdetektiv – der zufällig auch eine Ente ist. Aber im wahren Noir-Geist sind es nicht seine Federn, die ihn definieren, sondern seine Müdigkeit vom Leben. Die bitteren Kommentare, die spöttischen Sticheleien, ganz zu schweigen von einer Welt und einem Alltag, die scheinbar alles in ihrer Macht Stehende tun, um ihn zu vereiteln. Das Leben als Ente ist nicht einfach, und das Leben im Teich ist nicht so, wie es sein sollte.

Für diejenigen unter euch, die das erste Abenteuer The Mystery of the Missing Sausage gespielt haben, wird sich vieles in The Ghost of Glamping vertraut anfühlen. Diesmal nimmt die Geschichte jedoch eine etwas übernatürlichere Wendung (zumindest auf dem Papier). Denn was könnte schon schiefgehen, wenn eine Gruppe übermäßig komfortabler Campingbegeisterte direkt neben einem verlassenen alten Sanatorium ein Lager aufschlägt?

Was das Gameplay angeht, ist Duck Detective genauso gestrafft wie die Geschichte. Dies ist ein Adventure-Spiel, das genau weiß, wie viel Komplexität es braucht, und man sammelt Hinweise hauptsächlich durch Gespräche und Beobachtungen, die man dann in Eugene McQuacklins Notizbuch verwendet, wo man Schlussfolgerungen zieht, indem man die richtigen Wörter an die richtigen Stellen setzt. Oder, wie das Spiel es nennt, Schlussfolgerungen zu ziehen – Ent-Ent-Tions.

Es ist eine Mechanik, die so einfach wie brillant ist und ebenso unterhaltsam wie fesselnd. Denn man kann nicht einfach komplett zufällig durchklicken; Hier braucht man etwas Verstand und die Fähigkeit, zwischen den Zeilen zu lesen, sowie die Bereitschaft, seine Annahmen tatsächlich neu zu bewerten. Ghost of Glamping macht außerdem einen brillanten Job darin, die Rätsel in einem Tempo zu präsentieren, das nie überwältigend oder frustrierend wirkt. Nein, das Spiel möchte, dass du dich klug fühlst und diese "Aha"-Momente hast – Lösungen, zu denen du elegant geführt wirst, als würde ein unsichtbarer Geist jeden deiner Bewegungen lenken.

Werbung:

Es ist auch erwähnenswert, dass *Duck Detective* unglaublich straff ist und nur wenige Stunden dauert, was bedeutet, dass jede Szene tatsächlich einen klaren Zweck erfüllt und die rasante Geschichte vorantreibt. Die Macher haben sich bewusst dafür entschieden, diese Ente mit genau der richtigen Menge an Inhalten zu füllen, und es gibt hier keinen unnötigen Quatsch. Ehrlich gesagt fühlt sich die straffe Handlung eher wie ein gut geschnittener Kurzfilm an, und wenn alles gesagt und getan ist, fühlt man sich angenehm zufrieden und zufrieden, sobald der Abspann läuft.

Dann müssen wir natürlich die Präsentation erwähnen. Der cartoonhafte und leicht übertriebene Stil ist wirklich das perfekte Setting, und es fühlt sich sogar ein Stück schärfer an als im ersten Teil der Serie. Die Umgebungen sind charmant und voller kleiner Details, mit Charakteren, die fast wie kleine Aufkleber – oder Papierausschnitte, für diejenigen von euch, die alt genug sind, sich daran erinnern zu können. Als Krönung haben wir außerdem den reizvollen, jazzigen Soundtrack, der mit seinem unverwechselbaren Noir-Stil das Gesamtpaket auf geschmackvolle Weise zusammenfasst.

Die Synchronisation ist eine weitere Feder im Hut, wobei Eugene selbst besonders durch seine trockenen, zynischen Dialoge hervorsticht. Es fühlt sich nie kalt oder vom Drama losgelöst an, lässt aber genau den richtigen Raum, um zu spüren, dass diese Ente tatsächlich viel Liebe und Empathie in sich trägt. Aber mehr als alles andere ist es das Selbstvertrauen des Spiels, das wirklich durchscheint. Es umarmt den albernen Detektivhumor und schämt sich keine Sekunde dafür, und das Setting könnte ehrlich gesagt kaum besser sein.

Werbung:

Natürlich gibt es ein paar kleine Dinge, die einem stören – schließlich kann man sich immer mehr wünschen, sich ein paar Szenen mehr und noch mehr Zeit mit Eugene wünschen. Aber wie ich bereits erwähnte, hinterlässt das Spiel ein seltenes Gefühl der Befriedigung und beweist, wie weit man mit einer präzisen Vision, klugem Design und echter Leidenschaft tatsächlich gehen kann. Denn The Ghost of Glamping ist durch und durch brillant – unterhaltsam, ohne oberflächlich zu sein, leichtfüßig, ohne albern zu wirken, und mit einem erzählerischen Faden und einer Kohärenz, von der viele andere Spiele nur träumen können. Quack-takulär unterhaltsam.