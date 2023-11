Du könntest das nächste Karate Kid sein

HQ

Wenn Sie besorgt waren, dass der kommende Karate Kid-Film einen großen, überstrapazierten Hollywood-Star in der Rolle des studentischen Kämpfers enthalten wird, haben wir einige sehr gute Nachrichten für Sie. Weil der Film stattdessen einen offeneren Ansatz verfolgt, um seinen nächsten Star zu finden, und hat jetzt einen offenen Casting-Aufruf veröffentlicht, bei dem jeder vorsprechen kann, um das nächste Karate Kid zu werden.

Der Aufruf zum Vorsprechen wurde von Ralph Macchio und Jackie Chan angekündigt, die beide in dem Film auftreten sollen. In den Casting-Informationen erfahren wir, dass die Produzenten jemanden im Alter von 15 bis 17 Jahren suchen, der Chinese oder gemischtrassiger Chinese ist und fließend Englisch sprechen kann, wobei Mandarin ein starkes Plus ist. Natürlich ist auch Erfahrung in Kampfsport, Bewegung, Gymnastik oder Tanz sehr zu empfehlen. Zu guter Letzt muss derjenige, der die Rolle annimmt, zwischen März und Juni 2024 verfügbar sein, was zweifellos der Zeitpunkt ist, an dem der Film gedreht werden soll.

Wirst du ein Casting-Tape einsenden, um das nächste Karate Kid zu sein?