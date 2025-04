Du kannst permanente Gesundheitsboosts erhalten, indem du NPCs in The Outer Worlds 2 tötest.

HQ

The Outer Worlds 2 gräbt viel tiefer in RPG-Systeme ein als sein Vorgänger und ermöglicht es dir, mehr einen individuellen Charakter zu erstellen als einen Superhelden, der in allem gut war. Die Einführung von 90 Perks in The Outer Worlds 2 ist ein Schritt in die richtige Richtung, mit einigen Buffs von dir als Spieler, der sich entscheidet, völlig wild zu werden.

Wie Game Director Matt Singh gegenüber IGN sagte, gibt es sogar Buffs dafür, ein Psychopath zu werden, der jeden in Sichtweite tötet. "Besonders in einem Obsidian-Spiel, in dem wir dir erlauben, jeden zu töten - das Spiel wird reagieren, es wird mit ihm rollen und du wirst immer noch in der Lage sein, das Spiel zu beenden. Es ist tatsächlich eine wirklich lustige Art, in einem zweiten oder dritten Spieldurchgang zu spielen, nur um zu sehen, wie weit man es bringen kann", erklärte er.

"Eines der Dinge in The Outer Worlds, das ein wichtiger Vorteil von Fallout war, war, dass man negative Attribute haben konnte, die sich aktiv nachteilig auf den Charakter auswirkten, aber man bekam ein paar zusätzliche Punkte, die man woanders ausgeben konnte", sagte Lead Systems Designer Kyle Koenig, als er erklärte, wie tief die Charakterentwicklung geht. Im Wesentlichen führt dies zu einer Art Geben und Nehmen im Spiel, bei dem du deinen Charakter in einigen Aspekten schwächen kannst, um deine Stärken noch mehr zur Geltung zu bringen.

Wir werden mehr über das Perk-System und die Charakterentwicklung erfahren, wenn wir später in diesem Jahr mehr Gameplay von The Outer Wilds 2 zeigen. The Outer Wilds 2 soll derzeit im Jahr 2025 für Xbox Series X/S und PC erscheinen.