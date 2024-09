Du kannst jetzt Starfield: Shattered Space erkunden

HQ

Fast genau ein Jahr nach der Premiere von Starfield hat Bethesda heute die erste große Erweiterung seines Weltraum-RPGs veröffentlicht, nämlich Shattered Space. Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ist es so groß wie ein normales Spiel für sich und lässt uns zum ersten Mal die Heimatwelt des Hauses Va'ruun besuchen.

Bethesda hat nicht nur mehr von so ziemlich allem versprochen, sondern auch ziemlich geheimnisvoll über Shattered Space gesprochen, was hoffentlich viele Überraschungen bedeutet, nicht zuletzt in Bezug auf die Story. Darüber hinaus soll diese Erweiterung ein Horrorthema haben, so dass die Erkundung dieser neuen Welt das Potenzial hat, wirklich aufregend zu werden.

Jetzt haben wir den Launch-Trailer für Shattered Space - und wie es Tradition ist, findet ihr ihn unten. Wenn du mit dem neuen Abenteuer beginnen möchtest, musst du nur die erste Mission (One Small Step) abgeschlossen haben, aber Bethesda ist der Meinung, dass du mindestens Level 35 haben solltest. Mehr dazu können Sie hier lesen.