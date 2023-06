Du brauchst einen kräftigeren PC, um Cyberpunk 2077 auszuführen, wenn Phantom Liberty veröffentlicht wird

HQ

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty wird der mit Abstand größte Content-Drop sein, den das Spiel je erhalten hat, und es wird auch einige Änderungen an den Systemanforderungen für das Spiel mit sich bringen.

In einem neuen Beitrag auf der offiziellen Website des Spiels skizzierte CD Projekt Red, was sich an den Systemspezifikationen ändern würde. Zunächst einmal verabschieden wir uns von der HDD-Unterstützung, da wir jetzt eine SSD benötigen, um Cyberpunk 2077 auszuführen. Um Ultra-Einstellungen zu erhalten, wird sogar empfohlen, eine NVME-Speicheroption zur Hand zu haben.

Um Cyberpunk 2077: Phantom Liberty mit 1080p und 60fps auszuführen, brauchst du kein absolutes Monster, musst aber dennoch einige stärkere Spezifikationen rocken, darunter einen Core i7-12700 oder AMD Ryzen 7 7800X, eine RTX 2060 oder RX 5700 XT, 8 GB VRAM und 16 GB RAM.

Sehen Sie sich alle Spezifikationen im Bild unten an: