Drei Millionen Kleintiere in Super Lucky's Tale gezählt

Die Entwickler Playful Entertainment freuen sich darüber, dass Super Lucky's Tale und die erweiterte Neuveröffentlichung New Super Lucky's Tale insgesamt von über 3 Millionen Spielern aufgenommen wurden. Für das relativ kleine Indie-Projekt ist das Erreichen dieses Meilensteins eine große Sache, obwohl das Statement keinen Rückschluss über konkrete Verkaufszahlen zulässt. Da der Titel im Game-Pass-Abo von Microsoft bereitsteht und diverse Demoversionen im Umlauf sind, ist die Zahl der Verkäufe also vielleicht deutlich niedriger als erwartet. Super Lucky's Tale wurde 2017 für die Xbox One und PC veröffentlicht und hat mittlerweile auch andere Formate erreicht.