Drehbuchautoren für New Lines Film Space Invaders wurden gefunden

Der Hollywood-Goldrausch, um das geistige Eigentum von Videospielen in Film und Fernsehen zu verwandeln, geht weiter. New Line hat ernsthafte Fortschritte bei seinen Bemühungen gemacht, Space Invaders in einen Film zu verwandeln, ein Projekt, das schon seit langer Zeit in der Pipeline ist.

Im Jahr 2019 wurde bestätigt, dass Greg Russo das Drehbuch für den Film schreiben würde, aber das schien nirgendwo hingeführt zu haben, und jetzt, sechs Jahre später, hat Deadline berichtet, dass Ben Zazove und Evan Turner die Drehbuchautoren für das Projekt übernehmen werden.

Es gibt noch kein Wort über die Handlung, und da dieses Projekt viele Turbulenzen erlebt hat, ist es erwähnenswert, dass diese Nachricht vielleicht nichts bedeutet, aber für die Optimisten da draußen ist es zumindest ein Zeichen dafür, dass der Film, der auf dem vielleicht berühmtesten Videospiel aller Zeiten basiert, in Arbeit ist.

Darüber hinaus wurde uns gesagt, dass Akiva Schafer den Film zusammen mit Joby Harold, Tony Tunnell, Greg Lessans, Rachel Wizenberg und Matt Schwartz produzieren wird. Es gibt im Moment kein Wort über einen Regisseur oder eine Besetzung.