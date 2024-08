Dredge: Das eiserne Rig

HQ

Black Salt Games' Dredge ist eine der größten Indie-Erfolgsgeschichten der letzten Jahre. Es war das erste Spiel des Teams, aber dank einer einzigartigen Prämisse, die von einfachen, aber soliden Mechaniken umrahmt wird, gewann das Spiel genug Online-Begeisterung, um einen selbsterhaltenden Effekt zu haben. Seitdem hat das Studio darauf bestanden, das Spiel um weitere Inhalte zu erweitern, was in Iron Rig gipfelte, der bisher größten und möglicherweise letzten Erweiterung des Spiels.

Iron Rig kann im Prinzip ungefähr gleichzeitig mit dem Basisspiel abgeschlossen werden, und die relativ geteilten Ecken der Welt, in die du geschickt wirst, um die entscheidenden Artefakte zu sammeln, die verwendet werden, um die Erzählung des Spiels voranzutreiben, werden hier schnell nahtlos mit der Geschichte symbiotisch.

Diese Geschichte ist übrigens relativ einfach; Eine riesige Ölbohrplattform schließt die letzten Vorbohrungen ab, bevor sie den Riesenbohrer in die mysteriöse Tiefe hinablässt. Du tauchst auf und bietest an, der wilden Ironhaven Corporation dabei zu helfen, die verschiedenen Abteilungen der Bohrinsel zum Laufen zu bringen. Du tust dies in erster Linie, indem du in der Spielwelt Trümmer von Ironhaven fängst, und schließlich führen diese Ölbohrer zu Ölteppichen in der ganzen Welt, die unbekannte Fischarten aus der Tiefe anlocken.

Erzählerisch gibt es hier nicht viel Neues unter der Sonne, und obwohl der Ton, die Hintergrundgeschichte und die Herangehensweise den bereits bestehenden Strukturen, die wir aus dem Hauptspiel kennen, sehr ähnlich sind, ist es ein bisschen dünn gesät. Du lieferst Materialien, fängst neue Fischarten, lieferst mehr Materialien, rüstest die Bohrplattform auf und triffst schließlich eine etwas willkürliche Entscheidung über die Zukunft der Plattform und fertig.

Es ist an sich nicht enttäuschend, aber angesichts der Tatsache, dass Black Salt Iron Rig von der Veröffentlichung im 4. Quartal letzten Jahres auf jetzt verschoben hat, geht es keine signifikanten erzählerischen Risiken ein, noch fügt die Erweiterung deinem Charakter oder dem narrativen Rahmen des Basisspiels etwas hinzu. Dies ist "nur" ein DLC - im Guten wie im Schlechten.

Es gibt keine neuen Mechaniken als solche. Ja, man fängt neue Fische und gibt neue Materialien ab, um die Entwicklung neuer Abteilungen auf der Bohrinsel zu initiieren. Es ist die gleiche Upgrade-Meta, die das Basisspiel bereits gemeistert hat - hier gibt es nur mehr davon, und diese Upgrades führen tatsächlich zu Vorteilen, die das Basisspiel selbst viel einfacher machen. Was denken wir also darüber? Meine Güte, ich bin mir nicht sicher.

Darüber hinaus macht Iron Rig deinem Fortschritt einen wirklich, wirklich nervigen Strich durch die Rechnung, vor allem, wenn du es in einem bereits abgeschlossenen Spielstand spielst. Um im Öl zu fischen, musst du deine Angelruten aufrüsten, was bedeutet, dass du im Grunde wieder Zeit damit verbringen musst, die Ausrüstung neu zu organisieren, an der du bereits hart gearbeitet hast. Es ist eine Schande, dass Black Salt keine kreativeren Wege gefunden hat, um dem Spieler Hürden vor die Nase zu legen, als ihn im Grunde zu bitten, genau das Gleiche noch einmal zu tun. Anstatt dafür zu sorgen, dass Sie mit der Ausrüstung, die Sie an Bord haben, überall angeln können, müssen Sie jetzt sicherstellen, dass alle Ihre Angelruten auch in Öl fischen können. Kühl.

Dredge ist ein gutes Spiel, tatsächlich ist es ein wirklich gutes Spiel. Darüber hinaus ist es ein Spiel, das deine Zeit verdient, wenn du es noch nicht gespielt hast, und diese vollständigere Edition, die die Erweiterung Iron Rig und The Pale Reach kombiniert, macht dieses Paket nur noch robuster. Aber als eigenständige Erweiterung gibt es nicht genug Einfallsreichtum, um allein aus diesem Grund eine Neuinstallation zu erfordern.