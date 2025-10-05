HQ

Während meiner Zeit als Rezensent habe ich viele seltsame Spiele gespielt, vor allem, weil ich es liebe, obskure und "seltsame" Indie-Spiele zu erkunden und auszuprobieren. Hier sind oft die besten Spielerlebnisse zu finden, und ich würde sagen, dass Dreams of Another zu den seltsamsten Spielen gehört, die ich ausprobiert habe, da ich es tatsächlich etwas schwierig finde, es zu verstehen.

Dreams of Another ist ein Shooter des Multimedia-Künstlers Tomohisa Kuramitsu, der auch unter dem Künstlernamen "Baiyon" bekannt ist. Obwohl er auch visuelle Kunst, Workshops und Musik kreiert (er hat ein paar Tracks zu Little Big Planet 2 und die gesamte Musik für dieses Spiel beigetragen), ist er in unserem Teil der Welt wahrscheinlich am bekanntesten für seine Arbeit an PixelJunk Eden 2.

Dreams of Another... Das erste, was dir auffällt, wenn du das Spiel startest, ist sein einzigartiger visueller Stil. Ich kann mir kein anderes Spiel vorstellen, das so aussieht. Es verwendet eine Technologie namens "Point Cloud Technology", die aus Tausenden von Partikeln unterschiedlicher Größe, Form und Transparenz besteht, und wenn sie nahe beieinander platziert werden, können sie verschiedene Objekte wie Häuser, Bäume, Menschen oder was auch immer der Spieldesigner möchte, bilden. Es gibt wahrscheinlich viele Vorteile in dieser Technologie, aber einer der offensichtlichsten in Dreams of Another ist, dass du die Umgebung leicht manipulieren kannst, je nachdem, wie der Spieler mit ihr interagiert. Darauf kommen wir gleich zurück.

Wie ich eingangs sagte, ist Dreams of Another ein seltsames Spiel. Ich habe keine Angst zuzugeben, dass ich über weite Strecken des Spiels keine Ahnung hatte, was vor meinen Augen vor sich ging, aber ich werde versuchen, es hier ein wenig zu erklären. Du schlüpfst in die Rolle des "Mannes im Pyjama" (wörtlich: ein Mann im Pyjama) und die Handlung findet in vier verschiedenen abstrakten Träumen statt.

Du erlebst die Träume in kleinen Fragmenten in scheinbar zufälliger Reihenfolge, da du oft von einem Traum zum anderen springst. Träume sind oft seltsam, und so sind es auch diese Träume. Es geht unter anderem um einen Clown, der seinen Vergnügungspark mit abgenutzten Fahrgeschäften, die nicht mehr funktionieren, verkaufen will, um drei kleine Fische, die einen Ausweg aus einem großen Aquarium suchen, weil sie gehört haben, dass es auf der anderen Seite etwas gibt, das sich "das Meer" nennt, und um den Sohn eines Künstlers, der das Lebenswerk seines Vaters nur mit Robotern nachbauen will, Was ihn dazu bringt, sich zu fragen, was Kunst eigentlich ist.

Die Träume beginnen oft mit formlosen Wolken aus Partikeln, durch die man sich nicht bewegen kann. Zusätzlich zu deinem Schlafanzug bist du mit einem Maschinengewehr (und später auch mit Granaten und einer Panzerfaust) ausgestattet, und indem du in die Partikelwolken schießt, die dich umgeben, beginnst du, deine Umgebung neu zu gestalten. Die Partikel bewegen sich, verändern Form und Größe, und auf diese Weise erscheinen Häuser, Bäume, Karussells und vieles mehr. Mit anderen Worten, du erschaffst, indem du schießt und "zerstörst".

Wenn du die Partikelwolken wegschießt und eine greifbare Welt erscheint, kannst du anfangen, dich zu bewegen und mit verschiedenen Menschen zu sprechen. Du kannst auch zuhören, was die verschiedenen Dinge zu sagen haben (ja, tote Dinge haben Gedanken und Meinungen); Zum Beispiel kann es einen Briefkasten geben, der es leid ist, dass Leute Briefe hineinwerfen, ohne vorher zu fragen, und der Briefkasten deutet schwach an, dass es sich dabei um Missbrauch handeln könnte. Ich traf auch auf einen sterbenden Maulwurf, dessen letzter Wunsch es war, Champagner in einem Whirlpool zu trinken. Ja, Träume sind manchmal ganz seltsam.

Also rennst du im Schlafanzug herum, bis an die Zähne bewaffnet, und überall wirst du von einem pazifistischen Soldaten verfolgt, der sich für nutzlos hält. Du bist kein großer Soldat, wenn du nicht abdrücken kannst, und da hat er vielleicht Recht. Wenn du jedoch mit ihm sprichst, bekommst du mehr Granaten und mehr Munition für deine Panzerfaust, da er sie offensichtlich nicht braucht.

Wie Sie vielleicht aus dem oben Gesagten entnehmen können, scheint dies ziemlich eigenartig zu sein, und es kann etwas schwierig sein, das Gesamtkonzept zu verstehen. Es mag gut sein, dass andere aus all dem einen Sinn machen können, und es mag sein, dass ich nicht in der Lage bin, abstrakt genug zu denken, aber ich hatte das Gefühl, dass mir eine ganze Erzählebene fehlte. Was will Baiyon hier sagen? Was hat er mit diesen abrupten und abstrakten Träumen zu tun?

Das Gameplay selbst ist extrem einfach; Du schießt auf diese Partikelwolken, um Raum zu schaffen und die Umgebung zu formen, du sprichst mit dem Clown, dem Fisch, dem Soldaten und anderen Charakteren und du löst sehr einfache Rätsel. Nach 5-7 Minuten endet der Traum plötzlich und man wird zu einem weiteren Fragment eines völlig anderen Traums geschickt. Und so geht es weiter. Nach den ersten 5-10 Minuten des Spielens haben Sie alles gesehen, was es in Bezug auf das Gameplay zu bieten hat. Es wird daher schnell eintönig, und wenn die Freude am Schießen auf diese Partikelwolken nachlässt (es ist anfangs ziemlich cool), bleibt nicht mehr viel Spannung oder Unterhaltung übrig, wenn man, wie ich, auch das Interesse an der Geschichte verliert. Gegen Ende des Spiels, nach etwa 8 Stunden, bettelte ich einfach darum, dass es aufhört, da ich genug hatte.

Dreams of Another unterstützt auch das PlayStation VR2 -Headset, also musste ich es aus dem hinteren Teil des Schranks hervorholen. Wenn du in VR spielst, kannst du zwischen zwei verschiedenen VR-Modi wählen: in der Third-Person-Perspektive (wie in der Flachbildschirm-Version), in der du mit deinem DualSense -Controller spielst, und in der First-Person-Perspektive, in der du mit den PS VR2 Sense -Controllern spielst. Diese Version ist weitaus immersiver, aber in beiden Modi wird man leider aus dem VR-Erlebnis herausgenommen, da Zwischensequenzen nicht in echter VR abgespielt werden, sondern einfach auf einem Bildschirm im Inneren des Headsets. Es ist ein bisschen enttäuschend, und das Spiel wechselt ständig zwischen den VR-Modi und diesem Fenster, in dem eine Zwischensequenz abgespielt wird, als wäre sie auf Ihrem Fernseher. Das ist nicht wirklich gut.

Normalerweise mag ich "künstlerische" Spiele, die versuchen, visuell etwas anderes zu machen als das, was wir normalerweise kennen, und hier trifft Dreams of Another ins Schwarze. Die visuelle Seite ist völlig einzigartig, manchmal geradezu schön, und zu anderen Zeiten einfach nur lustig, verführerisch und sehr, sehr anders.

Abgesehen davon kann ich einfach nicht herausfinden, was Baiyon mit diesem Spiel zu sagen versucht. Was vor mir passiert, ergibt für mich fast keinen Sinn. Wie passen die vier Geschichten über einen Clown, der eine Reihe defekter Fahrgeschäfte an ein multinationales Unternehmen verkaufen will, zu Fischen, die Lichtshows lieben und von einem Leben auf dem Meer träumen? Ich kann es nicht herausfinden.

Ich habe auch gemerkt, dass das wahrscheinlich eine Art Kunst ist. Einige verstehen es, andere nicht. Und obwohl ich mich für jemanden halte, der Kunst gut interpretieren kann und der skurrile und geheimnisvolle Spiele liebt, geht mir Dreams of Another über den Kopf. Das spiegelt sich auch in meinem Score wider, kombiniert mit einem extrem einfachen Gameplay, so dass es gut sein kann, dass andere es absolut fantastisch finden und eine tiefgründige und schöne Erzählung haben, und das ist auch in Ordnung. Wie bei so vielen anderen Kunstwerken ist es ganz dem Einzelnen überlassen, zu interpretieren, was er sieht, und das war einfach nichts für mich.