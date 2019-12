Dreams hüpft nächste Woche aus Early Access

Viele haben Zweifel daran geäußert, ob Media Molecules spielerische Programmier-Umgebung Dreams ein Erfolg wird oder nicht. Doch wenn wir uns nur die Inhalte und Spiele ansehen, die leidenschaftliche Hobby-Entwickler in den letzten acht Monaten damit erstellt haben, dann dürfte diese Frage eigentlich vollends geklärt sein. Nachdem die LittleBigPlanet-Entwickler mittlerweile eine Menge Feedback erhalten haben, sind sie bereit mit Dreams den nächsten Schritt zu gehen. Das wird jedoch bedeuten, dass der Titel einige Zeit lang nicht verfügbar sein wird.

Via Pressemitteilung gibt Media Molecule bekannt, dass die Early-Access-Edition von Dreams am 9. Dezember aus dem Playstation-Store entfernt wird. Leider bedeutet das nicht, dass die fertige Ausgabe am selben Tag veröffentlicht wird. Stattdessen ^möchte der Entwickler die Zeit bis zum aktuell noch unbestätigten Startdatum nutzen, um weitere Anpassungen und die Wünsche der Spieler entsprechend umzusetzen. Bis zum Release sollen die Steuerungsoptionen erweitert und anpassbar gestaltet werden, Spieler sollen Trainingsabschnitte gemeinsam bewältigen können und uns wurde ein Story-Modus versprochen.

Diejenigen, die bereits die Early-Access-Edition besitzen, können wie gewohnt bis zum Start weiterspielen und erhalten alle kommenden Updates kostenlos. Ab heute dürfen Spieler von Dreams zudem verschiedene Personen, Spiele und Kreationen für den großen Dreams-Award nominieren, der am 26. Januar aufgelöst wird. Mehr Infos dazu findet ihr im Playstation-Blog.