DreamHack zieht nächstes Jahr nach Stockholm um

Das größte Spielefestival der Welt hat im Laufe der Jahre eine unglaubliche Reise hinter sich, von der kleinen Kellerhalle in Malung über Kupolen in Borlänge bis hin zu den Elmia-Hallen in Jönköping, in denen das Festival bisher stattfand. Aber ab dem nächsten Jahr wird sich das ändern, und stattdessen wird das Winter-Event vom 22. bis 24. November in Stockholm stattfinden. In einer Pressemitteilung äußerte sich Shahin Zarrabi, VP of Festivals bei der ESL FACEIT Group, wie folgt zu den Neuigkeiten:

"Die DreamHack nach Stockholm zu bringen, ist für mich persönlich etwas Besonderes. Gaming gehört nach Stockholm und wir wollen zu der einzigartigen Kultur beitragen und diese weiterentwickeln, die die Gaming-Welt in der Stadt so besonders macht. Von Schöpfern und erstaunlichen Cosplay-Künstlern bis hin zu den neuesten Spielen, Produkten und den besten E-Sports. Wir bauen eine Plattform für alle."

Der Umzug markiert die bisher größte nordische Expansion für die DreamHack, und die Tickets für die Veranstaltung werden am 26. März nächsten Jahres in den Verkauf gehen. Die DreamHack Summer wird jedoch weiterhin in Jönköping stattfinden und hat keine Pläne, in größere oder neuere Räumlichkeiten umzuziehen.

