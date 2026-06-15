Dragon's Dogma 2 streicht Mikrotransaktionen und senkt den Preis des Basisspiels vor der Dark Arisen-Erweiterung

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Während viele Leute Dragon's Dogma 2 beim ersten Release liebten, war einer der größten Kritikpunkte am Spiel seine Mikrotransaktionen. Für Anpassungen, Schnellreisen und das Anpassen von Vasallen zu bezahlen, fühlte sich für manche Spieler etwas zu viel an, aber jetzt, zwei Jahre und etwas mehr nach dem Start, schafft Capcom all das ab.

In den offiziellen sozialen Medien des Spiels angekündigt, werden alle auf dem Bild unten aufgeführten DLC-Gegenstände aus den Stores entfernt, die auf der Veröffentlichung von Dragon's Dogma 2: Dark Arisen aufgeführt sind. Wenn du sie schon gekauft hast, kannst du sie noch benutzen, aber ab Monatsende sind sie endgültig weg.

Außerdem wird auch die Deluxe Edition des Spiels verschwunden sein, und die Standard-Digitalversion erhält einen dauerhaften Rabatt. Dies soll Dark Arisen für Spieler so erschwinglich wie möglich machen, wenn es später im Jahr erscheint.