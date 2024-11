HQ

Anfang des Sommers nahm mich Square Enix zu einer geheimen Preview-Session mit, bei der wir Dragon Quest III HD-2D Remake noch vor der offiziellen Ankündigung ausprobieren konnten. Eine Demo, die eher eine kurze technische Präsentation als ein eingehender Test des Konzepts und der Daseinsberechtigung dieser Neuinterpretation des Klassikers von 1988 war. Ich bekam damals einen flüchtigen Einblick in einige der (meist offensichtlichen) neuen Funktionen des Spiels, aber ich wusste, dass der Publisher, wenn er ein neues Kapitel von Dragon Quest für eine neue Generation von Spielern schreiben wollte, mehr als nur ein gutes altmodisches Story-Facelifting brauchen würde. Und nachdem ich in den letzten Tagen viele Stunden in seine Fantasiewelt eingetaucht bin, denke ich, dass ich die Entscheidung mit Freude und einer gewissen Zufriedenheit annehmen kann, ohne die Tatsache aus den Augen zu verlieren, dass dies eines der grundlegenden Spiele dessen ist, was wir heute alle als JRPG kennen.

Dragon Quest ist im japanischen RPG-Katalog eine unveränderliche Sache. Seine Ikonografie, Themen, Monster und Ästhetik haben sich in seiner 38-jährigen Geschichte nur sehr wenig verändert. In der aktuellen Square Enix können Innovationen und progressive Experimente gerne Final Fantasy (ein Franchise, das genau als Alternative zu Dragon Quest geboren wurde) übernehmen, weil es undenkbar wäre (zumindest bei den elf Titelveröffentlichungen bisher), diese Serie, die bereits ein wesentlicher Bestandteil der japanischen Popkultur ist, zu berühren, ohne ein soziales Erdbeben im Land auszulösen. Aber gleichzeitig fällt es jüngeren Zuschauern immer schwerer, sich nach so langer Zeit mit der Serie zu identifizieren, und natürlich gibt es das Problem der internationalen Sichtbarkeit - wie kann man die Serie aufpeppen und langjährige Fans bei Laune halten? Glücklicherweise haben das Studio und der Publisher vor einigen Jahren die perfekte Lösung gefunden: HD-2D. Eine proprietäre Technologie, mit der die zweidimensionalen Szenarien der älteren JRPGs rekonstruiert und mit aktuellen Grafiken, genaueren Animationen und Zwischensequenzen, einer dreidimensionalen Ansicht und größerer Tiefe neu erstellt werden können.

Die internationale Projektion war nicht nur eine Sensation des Herausgebers. Dragon Quest III HD-2D Remake ist, vor allem, wenn man in Europa lebt, eine Schuld von fast 30 Jahren zurückgezahlt. Abgesehen von einer fast unbemerkten mobilen Version im Jahr 2014 haben Square Enix die ersten Dragon Quest Teile in unserer Region nie veröffentlicht, obwohl sie es in Nordamerika taten. Wenn Sie sich also auf diese Reise begeben und wie ich keine NTSC-Kopien in die Hände bekommen haben, wird dies Ihre erste Reise durch die Kingdom of Aliahan und die Welt außerhalb ihrer Grenzen sein. Und was für eine Reise es war.

Unser Abenteuer beginnt an unserem 16. Geburtstag, unser Held (oder unsere Heldin, da wir zwischen Jungen und Mädchen wählen können) ist der Sohn eines tapferen Kriegers namens Ortega, der im Einsatz vermisst wird. Wir werden vom König von Aliahan beauftragt, die Mission unseres Vaters fortzusetzen und das Böse zu besiegen, das die Welt in Gestalt des Erzfeindes Baramos bedroht. Mit dem Segen des Königs und einer bunt zusammengewürfelten Truppe von Kämpfern, die aus der örtlichen Taverne rekrutiert wurden, machten wir uns auf die Suche nach unserem Schicksal. Die Geschichte in Dragon Quest III HD-2D Remake ist gegenüber dem Original weitgehend unverändert geblieben, obwohl sich die räumlichen und erzählerischen Distanzen zwischen den verschiedenen Meilensteinen etwas verändert haben.

Zunächst einmal hat sich der Prolog, in dem der Held in seinen Träumen auf die Göttin trifft, in seiner Entwicklung verändert, obwohl die Prüfung und ihre Worte ähnlich sind. Es wurde auch eine weitere Hintergrundgeschichte über Ortega hinzugefügt, und die Dialogszenen haben jetzt eine Sprachausgabe mit japanischer oder englischer Synchronisation. Dies ist nur eine der kleinen Ergänzungen zur Lebensqualität des Titels, aber nicht die einzige. Es gibt auch die gesegnete Option, den Kampf um bis zu zwei zusätzliche Geschwindigkeitsstufen zu beschleunigen, was deine Spielsitzungen ein wenig angenehmer macht.

Die Karte ist zwar ähnlich angelegt, aber auch gestreckt worden, so dass das, was 1988 noch ein paar Minuten dauerte (oder 1991 auf Super Famicom ), doppelt so lang oder länger wird. Dies ist bei weitem die beste Ergänzung in Dragon Quest III HD-2D Remake. Die Tiefe des Kunststils ist, wie ich in meinen ersten Eindrücken erwähnt habe, ein Genuss für die Sinne. Alle Orte fühlen sich durch die Verwendung von Lichtquellen, Reflexionen im Wasser, Schatten, die Liste geht weiter... Es wird Zeiten geben, in denen du deine eigentliche Aufgabe beiseite legst und erkundest, nach Sehenswürdigkeiten oder verborgenen Schätzen suchst, einfach nur um zu sehen, wie der Zyklus von Tag und Nacht die Schatten über deinen Figuren verlängert, oder die Abendsonne langsam über den stillen Wassern eines Flusses untergehen zu sehen. Wenn du den technischen Sprung zwischen dem ersten Octopath Traveler und seinem Nachfolger zu schätzen wusstest, wirst du hier einen weiteren Sprung nach vorne bemerken, was HD-2D in ein Spiel bringen kann. Aber vergessen wir nicht, dass dieses Dragon Quest III HD-2D Remake ein klassisches JRPG ist, also werden wir zwischen den Story-Missionen eine lange, lange Zeit mit Kämpfen verbringen.

Im Kampf haben wir eine weitere der Hauptneuheiten dieses Dragon Quest III HD-2D Remake. Abgesehen von der Tatsache, dass die Kämpfe mehr oder weniger schnell vorbeigehen, haben alle Feinde jetzt Animationen auf dem Bildschirm, die angreifen oder fallen, wenn sie besiegt werden. Alle Angriffe und Magie haben auch ihre eigene farbenfrohe visuelle Identität, die Dynamik und Immersion verleiht. Die Benutzeroberfläche innerhalb und außerhalb des Kampfes wurde ebenfalls überarbeitet, um die Navigation in den Gegenstands- und Ausrüstungsmenüs intuitiver zu gestalten, und es wurde etwas hinzugefügt, das sie "Erinnerungen hervorrufen" nennen, damit ihr die Geschichte und das, was ihr bisher erreicht habt, im Menü-Tab verfolgen könnt. Alles in allem sind es kleine Verbesserungen hier und da, die sich übereinander stapeln, um das Ganze aufzuwerten.

Und du wirst jede Hilfe, die du bekommen kannst, zu schätzen wissen, denn Dragon Quest III HD-2D Remake ist ein hartes und anspruchsvolles Spiel. Du wirst schnell lernen, keinen einzigen Heilgegenstand zu verschwenden, und du wirst Risiken eingehen wollen, um auf der Suche nach einer besseren Waffe oder Rüstung zu dieser weit entfernten Truhe zu gelangen, wenn du Glück hast. Jeder Schritt weg von der Sicherheit eines Dorfes ist eine Herausforderung, da die Kämpfe hart sind und magische Punkte (MP) gespart werden, die zum wertvollsten Schatz werden. Ein offensichtlicher Tipp ist, zu versuchen, Waffen oder Schadenszauber an Gruppen von Feinden zu bekommen, um zu vermeiden, dass sie im Kampf mehr Runden haben. Selbst mit allen möglichen Vorsichtsmaßnahmen kann es passieren, dass die Gruppe besiegt wird, und du musst dein kostbares Gold ausgeben, um zu einer Kirche der Göttin zu gehen, um deine Gefährten wiederzubeleben oder neue zu rekrutieren und aufzuleveln. Aber wenn du feststellst, dass dieser Schwierigkeitssprung zu viel ist, hast du jetzt die Möglichkeit, das Spiel auf leicht zu stellen, und die wichtigste Änderung besteht darin, dass deine Charaktere, egal wie hart du getroffen wirst, immer bei einer Gesundheit bleiben. Und wenn du verrückt genug bist, dich selbst an deine Grenzen gehen zu wollen, gibt es auch einen schweren Modus, der meiner Meinung nach unmöglich ist.

Kaum etwas davon wird für Veteranen der Dragon Quest -Franchise eine Überraschung sein. Also, was bringt ihnen dieses HD-2D Remake ? Wenn du ein Komplettist bist, wirst du auf jeden Fall alle freundlichen Monster für die Romaly Arena und alle Mini-Medaillen haben wollen. Aber was Sie am meisten genießen werden, ist die Musik. Koichi Sugiyamas neu orchestrierter Soundtrack, ein zeitloses Meisterwerk der Videospielgeschichte, zeigt sich hier mit einem wunderschön gespielten Orchesterarrangement von seiner besten Seite. Seine Übersetzung aus dem Jahr 1988 macht es zu einem der besten Videospiel-Soundtracks, die Sie in diesem Jahr hören werden, und vielleicht haben Sie es in den vergangenen Jahren gehört.

Ich habe nicht viel zu meckern in diesem Dragon Quest III HD-2D Remake. Ich habe das Spiel mit Version 1.0.0 auf Nintendo Switch abgeschlossen und es gab keine Verzögerungen oder Bugs. Der einzige Nachteil ist, dass es Dragon Quest III ist. Wenn du nicht an diese Art von Spiel gewöhnt bist, bei dem du viel Zeit damit verbringen musst, in einer immer länger werdenden Schleife von Stunden aufzusteigen, ist dies vielleicht nichts für dich. Aber wenn du dich mit dem Mythos auseinandersetzen und dich in eine klassische Geschichte mit unvergleichlicher Grafik hineinziehen lassen möchtest, dann ist Dragon Quest III HD-2D Remake dein Tor zur Serie. Willkommen im Abenteuer.