Dragon Ball Z: Kakarot ist längst Millionär

In der vergangenen Woche haben die großen Unternehmen ihre Quartalsberichte vorgelegt, was uns viele aktuelle Verkaufszahlen und entsprechende Einblicke in die Videobranche gewährte. Auch Bandai Namco bietet einen Leckerbissen an und enthüllt, dass ihr kürzlich erschienenes Action-Rollenspiel Dragon Ball Z: Kakarot bereits in der ersten Woche 1,5 Millionen Exemplare verkaufen konnte. Die Dragon-Ball-Titel sind in der Regel Kampfspiele, doch dieses Mal haben CyberConnect2 und Bandai Namco ein traditionelleres Abenteuer geschaffen, das sich offenbar für beide Parteien ausgezahlt hat. Auch wir waren damit zufrieden, obwohl es einige Kritikpunkte gibt.

