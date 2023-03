Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4 Angekündigt

Die Dragon Ball Games Battle Hour, der größte Dragon Ball-basierte Kampfspielwettbewerb, fand an diesem Wochenende in Las Vegas statt und nutzte die Vorfreude der Fans am letzten Turniertag von Akira Toriyamas Franchise, dem neuen Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4 wurde überraschend angekündigt, mit einem sehr kurzen Trailer und nicht viel Details über seinen Inhalt oder ein Veröffentlichungsfenster.

Seit die Serie vor fast 40 Jahren auf die Fernsehbildschirme kam, hatten wir eine Vielzahl von Spielen, die versucht haben, mit unterschiedlichem Erfolg die Empfindungen nachzubilden, ein Saiyajin wie Goku, Vegeta, Gohan oder Trunks zu sein oder die Welt vor Piccolo Daimaoh zu retten oder auf der Kinton-Wolke zu reisen (und dabei den Refrain der Eröffnung des Anime zu machen). Und nur wenige von ihnen waren so erfolgreich wie die Budokai Tenkaichi-Serie (obwohl sie zugegebenermaßen mehr Show als faire Wettbewerbstitel sind), deren letzter Teil, Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3, vor 15 Jahren für Wii und PlayStation 2 das Licht der Welt erblickte, so dass diese neue Ankündigung die Community begeistert.

Wir werden nach weiteren Neuigkeiten auf Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4 Ausschau halten, aber in der Zwischenzeit genießt den Moment und schaut euch den Trailer unten an.