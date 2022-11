HQ

Manchmal kann die Kombination von zwei bestehenden Dingen, die großartig sind, zu etwas noch Besserem führen. In Dragon Ball: The Breakers werden Dragon Balls ikonische Kämpfe und Charaktere mit den spannenden Kämpfen des asymmetrischen Multiplayers gekoppelt. Sieben zivile "Überlebende" (mit einer Machtstufe von nicht annähernd 9000) treten gegen einen einzigen mächtigen "Raider" an, der entweder als Cell, Boo oder Frieza spielt. Wer möchte den Kampf gegen Cell nicht als gewöhnliche Person erleben? Mit rund 20 Euro oder Pfund beim Start auf PC, Switch, PS4/5, Xbox One / Series ist das Potenzial für ein großartiges Spiel vorhanden, das die Bank nicht sprengt, aber wie spielt es sich in der Praxis?

Lassen Sie uns zuerst über den Einzelspielermodus sprechen. Ich erinnere mich, dass Dragon Ball-Episoden die Geschichte endlos in die Länge ziehen konnten und leicht drei oder vier Episoden brauchten, um einen einzigen Kampf zu zeigen. Dragon Ball: The Breakers ist so ziemlich das Gegenteil davon: Die gesamte Einzelspieler-Geschichte des Spiels besteht aus nur einem Tutorial, das innerhalb von 15 Minuten abgeschlossen ist. Kurz gesagt, Cell greift die Stadt an, in der du lebst, und Trunks kommt aus der Zukunft, um dich zu retten. Die Dinge laufen jedoch nicht genau nach Plan und Sie werden in eine "zeitliche Naht" gesaugt, in der Raum und Zeit in Unordnung sind. Am Ende des Tutorials befinden Sie sich auf einer schwebenden Plattform, die als Multiplayer-Lobby und als Ort dient, an dem Sie Kosmetika kaufen und Charaktere freischalten können.

Wenn du ein Multiplayer-Match startest, wird dein Charakter zurück in die zeitliche Naht gesaugt, wo der Raider auf dich wartet. Das Hauptziel von Ihnen und den anderen Überlebenden ist es, der zeitlichen Naht zu entkommen, indem Sie mit einer Zeitmaschine anrufen und entkommen. Die verschiedenen Phasen im Spiel ahmen die anderer erfolgreicher asymmetrischer Multiplayer-Spiele wie Dead by Daylight oder Predator: Hunting Grounds nach. In der Eröffnungsphase konzentrieren Sie sich darauf, sechs "Power Keys" zu platzieren, die die Zeitmaschine aufrufen. Überlebende können verschiedene Gadgets verwenden, darunter "Transpheres", mit denen Sie kurz als ikonische Krieger wie Piccolo oder Goku spielen können, um den viel stärkeren Raider zu bekämpfen oder zu entkommen. Eine Kabelpistole, eine Rauchbombe und ein Trampolin ermöglichen es Ihnen, sich schnell von Gefahren zu entfernen. Wenn du als Raider spielst, musst du natürlich alles tun, um die Überlebenden zu stoppen und die Zeitmaschine zu zerstören.

Obwohl nicht so beängstigend wie Dead by Daylight, fand ich die Matches ziemlich spannend. Als Überlebender suche ich normalerweise nach Energie-Power-Ups und Power Keys, aber ich konzentriere mich gerne darauf, so viele niedergeschlagene Teamkollegen wie möglich wiederzubeleben. Je mehr Überlebende vom Angreifer getötet oder getötet werden, desto stärker wird der Räuber und es wird schwieriger zu überleben. The Breakers schafft es, ziemlich viel Spannung zu erzeugen, wenn du dich vor einer perfekten Zelle oder Frieza versteckst, weil du weißt, dass du ziemlich tot bist, wenn der Räuber dich entdeckt und es schafft, nahe zu kommen. Es ist wahrscheinlich der Grund, warum es sieben Überlebende gibt, was eine ziemlich hohe Zahl ist, weil man die meiste Zeit einfach keine Chance hat. Die Ablenkung des Räubers durch das Töten der anderen ist der einzige Grund, warum ich die meiste Zeit noch am Leben bin. Mit der Musik und den Herzschlaggeräuschen, die sich verstärken, wenn der Raider näher kommt, genieße ich diese Mischung aus Panik und Spaß die meiste Zeit.

Der ikonische Dragon Ball-Kampf beschränkt sich meist auf kurze Momente, in denen ein Überlebender die oben genannten Transsphären benutzt. Etwa 30 Sekunden lang kannst du Energiebälle schießen, dich über kurze Distanzen teleportieren, um auszuweichen, einige Tritte und Schläge austeilen und sogar Spezialangriffe wie meinen Favoriten einsetzen: Piccolos Spezialstrahlkanone. Wenn du als Raider spielst, kannst du diese Dinge die ganze Zeit tun. Meiner bisherigen Erfahrung nach werden Dragon Ball-Kämpfe, sobald man mit erfahreneren Spielern spielt, häufiger, da sie wissen, wann sie die Transphären im richtigen Moment aktivieren müssen. Ich wurde tatsächlich in einem typischen Dragon Ball-Kampf von einem Team von Überlebenden auf diese Weise als Raider besiegt, weil sie alle gleichzeitig auf mich zukamen.

Manchmal kann sich das Spiel etwas unfair anfühlen. Das Matchmaking scheint alle Spielerlevel in eine große Schüssel zu werfen, um eine Lobby zu füllen, was bedeutet, dass Sie oft totale Anfänger mit höherstufigen Spielern gemischt sehen. Ich hatte einige Matches, die sehr schnell vorbei waren, weil ein erfahrener Raider gegen einen Haufen beginnender Überlebender kämpfte, einschließlich mir selbst. Man könnte sagen, dass es teilweise asymmetrischen Übereinstimmungen innewohnt. Die Zeiten, in denen ich es geschafft habe, als Überlebender zu gewinnen, waren bisher wenige, aber es scheint mir, dass man The Breakers etwas länger spielen muss, um seine taktischen Gameplay-Elemente tatsächlich zu verstehen.

In Bezug auf die Grafik sieht Dragon Ball: The Breakers großartig aus, wenn Sie Charaktere aus der Nähe betrachten. Die Welt, in der du herumläufst, ist bunt und sieht genauso aus wie die Dragon Ball-Cartoons. Auf der anderen Seite war ich wirklich enttäuscht von einem Mangel an Tiefe in dieser Abteilung. Zum Beispiel, kurz bevor Sie die Kontrolle übernehmen, wenn ein Spiel beginnt, bewegen sich alle Charaktere genau auf die gleiche Weise wie eine Gruppe von Klonen. Als ich das zum ersten Mal beobachtete, fühlte ich mich, als würde ich ein Spiel auf einer PlayStation 1 spielen: Wie viel Aufwand kann es im Jahr 2022 sein, die Timings verschiedener Charaktere, die während einer Ladeszene die gleiche Animation machen, nur geringfügig zu ändern?

Der Mangel an Variation und visuellen Assets macht sich auch in den Umgebungen des Spiels bemerkbar. Das Spiel lässt Sie in klar erkennbaren Dragon Ball-Umgebungen kämpfen, aber leider fühlen sich die Karten sehr leer an. Es gibt einfach nicht viel zu sehen, wohin Sie auch gehen. Als ich mir den Trailer des Spiels ansah, stellte ich mir vor, mich vor Cell als Zivilist in einer Stadt zwischen Dragon Balls typischen Gebäuden, Autos und Menschen zu verstecken. In Wirklichkeit sind die städtischen Teile der Karten nichts anderes als eine Gruppe sehr ähnlicher Gebäude, mit sehr wenigen Details, um sie lebendig zu machen. Ich hätte gerne mehr in dieser Hinsicht gesehen, obwohl ich zugeben muss, dass es weniger auffällig wird, wenn man öfter spielt und sich mehr auf die Kämpfe und Ziele des Spiels konzentriert.

Die spielbaren Charaktere im Spiel sind abwechslungsreich genug und könnten in Zukunft weitere Charaktere enthalten. Das Spielen als verschiedene Räuber fügt etwas Abwechslung hinzu, ebenso wie die Fähigkeit, entweder als dein eigener einzigartiger Überlebender oder als Bulma oder Oolong zu spielen, die alternative Spezialkräfte haben. Im Fall von Oolong können Sie sich in einen Stuhl oder einen großen Blumentopf verwandeln, um sich zu verstecken, was sowohl lustig als auch aufregend ist. Leider scheinen sich hinter Mikrotransaktionen viele zusätzliche Inhalte zu verbergen. Es gibt so viele verschiedene In-Game-Währungen und Token, dass ich eigentlich nicht sagen kann, was realistischerweise kostenlos gekauft werden kann und was nicht, ohne echtes Geld zu zahlen oder ewig zu schleifen.

Insgesamt habe ich gemischte Gefühle gegenüber Dragon Ball: The Breakers. Auf der einen Seite liefert es, wenn es um asymmetrischen Multiplayer geht. Es ist oft spannend, die Charaktere des Spiels sind lebensecht und ich verspüre den Drang, besser im Gewinnen zu werden. Auf der anderen Seite sind die Umgebungen langweilig und leer, es gibt wenige Animationen, es gibt zu viele In-Game-Währungen und weil alle Spielerlevel in einen Topf geworfen werden, machen nicht alle Spiele gleich viel Spaß. Am Ende scheint es, als hätte Dragon Ball, das asymmetrische Multiplayer trifft, besser sein können als das, was Dragon Ball: The Breakers bietet, und das ist wirklich eine Schande.