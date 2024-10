HQ

Während es Bioware gegenüber fast unfair erscheint, so paratextuell zu beginnen, wie ich es hier tun werde, ist es fast unvermeidlich, Parallelen zu den neuesten Veröffentlichungen des legendären Studios und der prekären Situation zu ziehen, in der sie sich aufgrund ihrer Qualität und Rezeption zweifellos befinden.

In den Augen der meisten Leute ist Dragon Age und genauer gesagt Dragon Age: Inquisition das letzte wirklich gute Spiel des Studios, und es ist ein Jahrzehnt alt. Mass Effect: Andromeda und vor allem Anthem haben seither umstrittene Meilensteine markiert, und darüber hinaus haben unzählige Veteranen, von Mark Darrah über Mike Laidlaw bis hin zu Casey Hudson, das Unternehmen inmitten eines Sturms von Vorwürfen über schlechte Arbeitsbedingungen verlassen, insbesondere während der Entwicklung von Anthem.

Mit anderen Worten, der Druck ist groß, es ist Showtime, es ist jetzt oder nie, und wenn Bioware nicht mit Dragon Age: The Veilguard und Mass Effect 4 (wann immer es kommt) zeigen kann, dass sie es immer noch "haben", dann ist es schwer vorstellbar, dass EA auch die berüchtigte Angewohnheit hat, Studios zu schließen, die ihren finanziellen Wert nicht ständig unter Beweis stellen können, Schlagen Sie weiterhin auf die Trommel des Studios, wenn Sie so wollen.

Es klingt düster, sogar dystopisch, aber für mich persönlich ist das Schreiben dieser Rezension kein trauriger Tag. Ich habe über 35 Stunden in Gesellschaft von Dragon Age: The Veilguard verbracht und muss zugeben, dass dies eines der besseren RPGs des Jahres ist, auch wenn viele nicht die zugrunde liegende DNA finden werden, die das erste Kapitel der Serie zu einem solchen Hit gemacht hat. Selbst jetzt, vor der Veröffentlichung, ist das Spiel umstritten, und es ist nicht nur unverdient, sondern geradezu albern, je nachdem, welche obskure Ecke des Internets (oder nur der durchschnittliche YouTube-Kommentarbereich) man besucht. Wir werden genau herausfinden, welche Einwände dieser Schwarmgeist gegen das Spiel hat, aber bis dahin bleiben wir bei den Grundlagen.

Dragon Age: The Veilguard ist eine Fortsetzung von Dragon Age: Inquisition, auch wenn du deine persönlichen Inquisitor aus diesem Spiel nicht direkt kontrollierst. Solas, The Dreadwolf, ist immer noch auf der Mission, die er dem Spieler ziemlich schockierend und überraschend am Ende von Inquisition vorgeschlagen hat (Spoiler - sorry - aber das ganze Spiel ist so ziemlich ein großer Spoiler). Der Plan ist, den sogenannten "Schleier" zu zerreißen, der die etablierte Welt vonFade reiner Magie trennt, und so die Elfen wieder als dominierende Kraft zu etablieren. Du bist Rook, ein neuer Charakter, den du auf natürliche Weise selbst formst, und du hast eine Vielzahl von Werkzeugen, um dies zu tun. Ja, einige scheinen verärgert darüber zu sein, dass der Charakterersteller eine "Sie/Sie"-Haltung zulässt, aber sie haben vielleicht den Sinn eines solchen Tools übersehen, nämlich dass es Ihnen ermöglicht, Ihren Charakter anzupassen. Das Verständnis von Geschlecht und die Formung der Wangenknochen sind aber erst der Anfang, denn hier gibt es weitaus bedeutungsvollere Schauplätze, wie z.B. deinen Hintergrund, deine Motivationen als Charakter und welche kritische Situation Teile deiner Persönlichkeit geformt hat. Du kannst sogar deinen Inquisitor neu erstellen und feststellen, wie dieser Charakter im vorherigen Spiel auf Solas' Plan reagiert hat. Ja, natürlich haben wir tiefer gesehen, aber Bioware lässt hier seine Muskeln spielen, und es ist eine große Erleichterung, von Anfang an einen so zentralen Fokus auf die Erzählung zu legen.

Wie bei Inquisition hat Bioware immer wieder betont, dass es nicht nur um die einzelnen Charaktere geht, sondern wie sie sich zu The Veilguard zusammenfügen. Es ist deine Bruderschaft, deine Entourage, deine Freunde, und sie freunden sich im Laufe des Spiels sogar miteinander an. Es ist eine sehr glaubwürdige Entwicklung, die die Messlatte für andere Spiele wirklich höher legt. Zweifellos gibt es Dialogstränge und persönliche Beziehungen, die weniger beeindruckend sind als andere, aber von Harding bis Neve, von Taash bis Lucanis hat sich Bioware hier auf Qualität statt Quantität konzentriert, und im Laufe des Spiels bekommt man diese enge, engagierte Beziehung zu diesen Charakteren, die die vorherigen Triumphe des Spiels als direktes Markenzeichen und sogar Markenzeichen verwendet haben. Du hast dein klassisches "billigt" oder "missbilligt", aber das Dialogsystem ermöglicht tatsächlich ein weiteres Eintauchen, und wenn du Entscheidungen triffst, öffnest du dich später für eine erhöhte Selbstbeobachtung sowohl in dir selbst als auch in den anderen Charakteren, während sie auf Ereignisse, Gespräche und Charaktereigenschaften reagieren. Wieder; wir haben tiefer gesehen, Dragon Age ist nicht plötzlich eine Disco Elysium -ähnliche RPG-Charaktertiefe, aber es ist Bioware vom Feinsten.

Einige Charaktere landen besser als andere, wie es in diesen charakterbasierten RPG-Erzählungen schon immer der Fall war, und die beharrlichen Versuche eines Charakters wie Bellare Lutaré, schrullig zu sein, sind manchmal nahe daran, die Immersion zu zerstören, aber insgesamt ist die Erzählung erstklassig und vor allem gut geschrieben.

Es gibt noch mehr gute Nachrichten in der Struktur selbst. Dragon Age: The Veilguard lässt den künstlichen, sinnlosen Übergang zu einer offenen Welt hinter sich, die mit all diesen unangenehmen Fragezeichen auf einer endlosen Karte mühsamer Fleißarbeit gefüllt ist, die zu einem der größten Abtörner riesiger RPGs geworden ist. Stattdessen bekommen wir mehrere relativ offene Zonen, die hier und da wenig Ablenkungen bieten, aber im Großen und Ganzen so gestaltet sind, dass sie das gesamte Konzept der Heldenreise erfordern. Mit anderen Worten, dieses Spiel ist linear, und das hat enorme, positive Auswirkungen auf den Erzählfluss und die besser organisierten Arenen, die Bioware geschaffen hat. Dieses Spiel strotzt vor ästhetischem Exzess, und nicht nur das; Diese Spielbereiche sind funktional und kompliziert, aber nie ohne frustrierend zu sein. In diesen Umgebungen fehlt jedoch etwas mehr Interaktion. Bioware hat einige solide Mechaniken, auf die sie zurückgreifen, aber ich habe generell einige Minispiele und etwas Leben verpasst. Aber andererseits ist dies normalerweise ein Merkmal großer offener Welten wie The Witcher 3: Wild Hunt, die es meisterhaft schaffen, das Lineare und das Offene zu vermischen. Ich respektiere Bioware grundsätzlich dafür, dass sie das eine zugunsten des anderen über Bord geworfen haben, und obwohl Dragon Age: The Veilguard ein großes, ausuferndes Rollenspiel ist, wirkt es auch getrimmt und fokussiert.

In vielerlei Hinsicht erinnert das zweiteilige Design des Spiels stark an die God of War-Spiele. wo es eine Reihe von verzwickten Kreuzungen gibt, an denen man ständig mit neuen Fähigkeiten im Metroidvania-Stil zurückkehrt und ihre kleinen Ecken erkundet, aber wo man sich die meiste Zeit auf linearen, kuratierten Einzelspielerpfaden mit Versatzstücken, Zwischensequenzen und organisiertem Tempo wiederfindet, Tatsächlich teilt Veilguard die DNA mit Kratos' letzten beiden Abenteuern in mehr als einer Hinsicht, Und das führt uns zu etwas ganz anderem...

Und was ist mit diesen Kontroversen? Nun, lassen Sie uns den Stein ins Rollen bringen. Alle Rezensionen sind von Anfang bis Ende subjektiv, und Ihre persönliche Meinung zu den Kerndesignelementen von Dragon Age: The Veilguard wird variieren, aber soweit ich das beurteilen kann, gibt es wenige, wenn nicht sogar einige, die den allmählichen Ausstieg aus dem eher isometrisch verwurzelten strategischen Gameplay-Modell hin zu etwas Actionorientierterem und bis zu einem gewissen Grad dem visuellen Stil beklagen.

Beginnen wir mit dem Kampfsystem. Dragon Age: The Veilguard besteht aus vielen der gleichen mechanischen und strukturellen Kernkomponenten wie seine Vorgänger, mischt sie aber so, dass es ein wenig actionorientierter ist. Es weicht nicht so weit ab, dass wir über Hack n' Slash sprechen, und das Spiel behält sowohl die Teamstruktur bei, die aus dir selbst als auch aus zwei Gefährten besteht, denen du auf dem Schlachtfeld bestimmte Befehle erteilen kannst, aber das gleiche Schlachtfeld ist dynamischer, reaktionsschneller und für einige weniger Dragon Age. Man kann den Kampf jederzeit pausieren, sich einen Überblick verschaffen und bestimmte Befehle erteilen oder eine Kette von Fähigkeiten initiieren, die sich gegenseitig ergänzen, aber es ist alles bissiger und diese Kämpfe sind in der Regel nicht darauf ausgelegt, dass der Spieler zu lange in Stasis verbringt. Es ist eine Herausforderung, ja, aber taktisch wahrscheinlich nicht ganz so tief, und das war für einige von Anfang an unappetitlich. Glücklicherweise ist dieses neue Gameplay-Modell alles andere als halbherzig umgesetzt, und vom physischen Gewicht jedes Kampfes bis hin zu deinen Fähigkeiten ist dies eindeutig das Dragon Age -Spiel, das sich am besten anfühlt.

Während ich den Kernreiz des strategischen, isometrischen Überblicks erkennen kann, den Origins bietet (ich habe das Ganze damals mit meinem Bruder abgeschlossen), sympathisiere ich auch mit diesem Übergang zu etwas, das ein wenig taktiler, reaktionsschneller und kinetischer ist. Veilguard verwendet Frostbite, was für so ziemlich jedes Studio außer dem Schöpfer DICE Probleme verursacht hat, aber hier geht es sowohl um eine wirklich reaktionsschnelle Physik, die jede Aktion mit deinem Charakter zu einem befriedigenden Ausdruck macht, als auch um ein felsenfestes Begegnungsdesign. Die Feinde sind immer aufregend zu bekämpfen, deine Waffen fühlen sich immer gut an. Bedeutet das, dass es sich um eine Art "Dragon Age für Dummies" handelt? Vielleicht, aber wenn ja, muss ich ein Dummy sein.

Ich habe hier jedoch ein paar spezifischere Kritikpunkte. Die Bosskämpfe sind großartig genug, und dank des großartigen Set-Piece-Designs und der oft brillanten Musik ist es nicht so schlimm, wie es hätte sein können, aber diesen Kämpfen fehlt ein wenig Phasing, ein wenig Vielseitigkeit, ein wenig Energie. Es ist das typische Don't-Stand-in-the-Fire-Setup, das wir kennen. Aber darüber hinaus ist die Bandbreite der Fähigkeiten in den vier Charakterklassen ziemlich überwältigend, und da jede Klasse in der Lage ist, in ein paar ziemlich unterschiedliche Richtungen zu gehen, gibt es hier viele Buildcraft-Optionen, die den "Mangel" an strategischeren Kampfszenarien mehr als ausgleichen.

Und dann ist da noch das ganze Problem des visuellen Stils des Spiels. Wahrscheinlich findet ihr hier heiße Interpretationen von Biowares kühnem, fast cartoonartigem Kunststil, der auf einen Teil des granularen grafischen Realismus verzichtet, den wir von AAA-Spieleproduktionen erwarten, zugunsten eines stilisierteren Looks. Ich bin mir sicher, dass es angesehene Rezensenten geben wird, die anderer Meinung sind, aber zum größten Teil fand ich, dass Veilguard geradezu auffällig aussah, und nicht nur das, ich begrüße die Aufgabe dieser hartnäckigen, frustrierenden und leicht altmodischen Suche nach bedeutungslosen grafischen Details, die alle Spiele gleich aussehen lassen. Nein, es ist nicht so, dass Veilguard ein Arthouse-Projekt ist, das ausschließlich durch Knetmasse entstanden ist, aber der stilisierte Look ermöglicht es Bioware, sich noch mehr auf aufregende Farben, herausfordernde Kontraste und mehr zu konzentrieren... naja, Fantasie. Es bedeutet auch, dass der graue, brutale industrielle Minimalismus etwas weicht, das viele als nicht ansprechend empfinden. Ich verstehe das, und ich sage nicht, dass diese Meinungen falsch sind, aber für mich war Veilguard von Anfang bis Ende wunderschön anzusehen. Und es gibt sowieso etwas, das wir aus dem Weg räumen sollten. Veilguard hat einen eigenständigen, stilisierten Look, aber gleichzeitig hätte Bioware speziell bei den Gesichtsanimationen für ein etwas höheres Niveau sorgen sollen. Es ist besonders schlecht für den eigenen Rook Charakter, aber generell werden diese leicht steifen Animationen in emotional aufgeladenen Szenen, in denen es einen klaren dramaturgischen Schwerpunkt gibt, zum Hindernis. Es ist kein Dealbreaker, denn normalerweise trägt ein gutes Drehbuch die Szenen, und es liegt nicht gerade daran, dass zwei Wachsfiguren versuchen, Empathie zu erzeugen - nein, es lenkt nur ein wenig ab, dass diese Animationen sozusagen "unterdurchschnittlich" sind.

Und wenn wir schon dabei sind, gibt es hier und da Stücke, denen es ein wenig an Raffinesse mangelt. Die Ausrüstung, die du ständig aufsammelst, ist nicht annähernd so interessant wie die Fähigkeiten, die dein Skill Tree bietet, und das ganze sogenannte "Itemisation"-Modell zerfällt im Laufe des Spiels - was in Ordnung ist, aber eine Schande in einem RPG, in dem die Suche nach Beute, die deinen Spielstil auf sinnvolle Weise verändert, nicht wirklich existiert. Zumindest nicht von dem, was ich sehen kann. Und die Karte des Spiels ist bei weitem nicht umfassend genug, um zu zeigen, wie solide viele der offeneren Räume konstruiert sind, was bedeutet, dass ein Großteil der Verantwortung für die Navigation auf dich zurückfällt. Aber zumindest ist das an sich schon ein Ansporn zum Erkunden.

Im Großen und Ganzen ist Bioware zurück, und obwohl sie hier das Rad nicht neu erfinden, haben sie genau das Spiel gemacht, das wir wollten. Ein reines Einzelspieler-RPG, das erzählerisch verankert ist, weitaus linearer, mit allen Inhalten, die von erfahrenen Designern zugeschnitten und organisiert wurden, und ohne all das "Aufblähen", für das viele Starfield kritisiert haben. Was man hier hat, ist schlank und gemein, und es bringt Bioware auf eine aufregende Flugbahn, auf der es endlich möglich ist, Licht am Ende des sehr dunklen Tunnels zu sehen, in dem sie sich schon seit langer, langer Zeit befinden. Es ist kein perfektes RPG, aber es ist... verdammt gut, um es gelinde auszudrücken.