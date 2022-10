Dragon Age: Dreadwolf ist jetzt von Anfang bis Ende spielbar

HQ

BioWare hat einen neuen Blogbeitrag veröffentlicht, der sich mit der Entwicklung von Dragon Age: Dreadwolf befasst. In diesem langen Artikel erfahren wir, dass das Spiel seinen Alpha-Meilenstein übertroffen hat, eine Phase, die bedeutet, dass es von Anfang bis Ende spielbar ist, "von den Anfangsszenen der ersten Mission bis zum Ende. Wir können alles als zusammenhängende Erfahrung sehen, hören, fühlen und spielen", wie der Beitrag hervorhebt.

Es sollte gesagt werden, dass dies nicht bedeutet, dass Dreadwolf kurz davor steht, ein fertiges Produkt zu sein, das versandbereit ist. Die Aufmerksamkeit des Entwicklerteams kann nun vollständig auf die Arbeit an Grafiken, die Verbesserung der Gameplay-Funktionen, die Bewertung von Fortschrittselementen, die Sicherstellung der Erzählung und der Geschichte wie beabsichtigt usw. gerichtet werden, alles mit Hilfe der Community-Mitglieder, die Feedback zur Erfahrung geben.

Ansonsten hebt der Beitrag hervor, dass in Dreadwolf die Stadt Minrathous im Spiel vollständig erkundet werden kann, was bedeutet, dass die Spieler diesen berühmten Ort endlich besuchen können.

Und schließlich schließt der Post mit einem kurzen Update, dass BioWare immer noch damit beschäftigt ist, am nächsten Mass Effect-Spiel und dem nächsten Update für Star Wars: The Old Republic zu arbeiten.