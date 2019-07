Dr. Mario ist jetzt für iOS und Android verfügbar

Nintendo veröffentlichte diese Woche Dr. Mario World für die mobilen Plattformen iOS und Android. Das Puzzlespiel basiert auf dem Klassiker von 1990 und kann am ehesten mit Tetris verglichen werden. In der Rolle von beliebten Nintendo-Charakteren, wie Peach, Toad und Bowser müssen wir über 200 Level-Herausforderungen abschließen. Dabei müssen wir farbige Tabletten an fiese Viren anlegen, um sie zu eliminieren. Dr. Mario World ist kostenlos spielbar, enthält jedoch Mikrotransaktionen in Höhe von 2,29 Euro bis 74,99 Euro.

You watching Werbung