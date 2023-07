Tetris ist eines der genialsten Konzepte der Spielewelt, und insbesondere meine eigene Beziehung zur Game Boy-Version hat einen Großteil von mir als Spieler geprägt. Es gibt auch Varianten, wobei die Puyo Puyo-Spiele das sind, was dieses Spiel ähnelt; zwei gepaarte Symbole fallen vom oberen Bildschirmrand und wenn vier der gleichen Farbe miteinander verbunden sind, verschwinden sie. Dr Fetus' Mean Meat Machine ist ein Puzzlespiel, das von Team Meat entwickelt wurde und ein Ableger von Super Meat Boy und Super Meat Boy Forever. Die große Neuerung in diesem Spiel ist die Hinzufügung eines Elements von Fallen, das das Ziel, die seltsamen Charaktere miteinander zu verbinden, erschwert. Das Problem ist, dass die Fallen das entfernen können, was Sie bereits angebracht haben, und wenn Sie eine Falle berühren, während Sie die Teile zusammensetzen, müssen Sie von vorne beginnen.

Das Spiel hat jedoch ziemlich großzügige Kontrollpunkte, so dass es mehr darum geht, ein paar "Links" zu bekommen, wie es genannt wird, wenn Sie es schaffen, vier der gleichen Farbe zu verbinden. Da es sich um ein Spin-off der Super Meat Boy-Serie handelt, ist es natürlich manchmal auch rücksichtslos schwierig und hat einen ähnlichen visuellen Stil wie die Plattformspiele, mit lustigen Charakterdesigns, eingängiger Musik und einem Setting, das klar und überschaubar ist.

Die Levels enden mit einem Boss, dessen Bewegungsmuster genau beobachtet werden müssen.

Genau wie Puyo Puyo ist es im Grunde sehr einfach. Es gibt wirklich nicht viel mehr zu erklären, wie es funktioniert, also gehen wir stattdessen zu den Guten und den Schlechten über. Anfangs hatte ich ziemlich viel Spaß und die Erkenntnis, dass es über hundert Parcours zu bewältigen gab, hat mich glücklich gemacht. Aber nachdem ich etwa ein Drittel davon abgeschlossen hatte, hörte ich auf. Ich verlor einfach das Interesse und hatte nicht viel Spaß.

Obwohl der Schwierigkeitsgrad hoch ist, wurden Kontrollpunkte hinzugefügt, was ein willkommenes Feature ist, aber es gibt hier ein kleines Balance-Problem, und das ist, dass das, was Sie in früheren Levels getan haben, bestimmt, wie leicht oder schwer zukünftige Levels sein werden. Mit anderen Worten, wenn du dich in eine schwierige Lage gebracht hast, bevor der Checkpoint gespeichert wird, kann es praktisch unmöglich sein, den Rest des Levels abzuschließen, weil die Fallen entweder größer, zahlreicher oder einfach lächerlich schwer zu überwinden sind, also ist ein Neustart des Levels deine einzige Lösung. Ich mag die meisten Levels, wenn ich sie starte, die Fallen fühlen sich oft brutal an, aber ich habe einen Plan und es liegt an mir, ihn zum Laufen zu bringen. Aber wenn neue Fallen auftauchen oder die bereits bestehenden größer oder schneller werden, verliere ich oft das Interesse, zumal es so sehr davon abhängt, was ich zuvor erreicht habe, ob ich das Level überhaupt abschließen soll.

Einige Fahrspuren sind viel zu schmal in der Breite.

Dieser unglaublich hohe Schwierigkeitsgrad geht in beide Richtungen. Abgesehen davon, dass es oft frustrierend ist, ist es auch äußerst befriedigend, wenn man endlich ein Level besteht. Dies ist nicht nur in diesem Spiel der Fall, es gibt viele Erfahrungen, bei denen der Schwierigkeitsgrad extrem hoch ist, um Ihnen dieses Gefühl zu geben, wenn Sie erfolgreich sind. Das größte Problem dabei ist für mich das Fehlen jeglichen Fortschrittsgefühls. In anderen Spielen schreitet man in der Geschichte voran, während man hier stattdessen mit immer mehr (und mehr) Levels "belohnt" wird, auch wenn sich die Fallen ändern und zahlreicher werden. Dies gilt auch für andere ähnliche Puzzlespiele, aber bei diesen ist die leichtere Zugänglichkeit und ein ausgewogenerer Schwierigkeitsgrad von Vorteil, da die Frustration oft ausbleibt. Es macht einfach Spaß, andere Spiele des Genres zu spielen, die der Schwierigkeitsgrad hier aufhebt.

Die Grafik ist klar, prägnant und macht Spaß.

Eine weitere Sache, die oft zur Frustration beiträgt, ist der Versuch, zu viel auf kleinem Raum unterzubringen. Manchmal haben wir es mit ziemlich breiten Spielfeldern zu tun und es ist dann einfacher, auch für die späteren Phasen des Levels einen Plan zu haben, aber manchmal gibt es viel zu wenige Felder in der Breite für die Anzahl der Fallen, die auftauchen, und dann wird das Problem, über das ich vorhin gesprochen habe, noch offensichtlicher; Wie du bis zu einem bestimmten Checkpoint gespielt hast, entscheidet einfach darüber, ob du das Level überhaupt bestehen wirst. Zwar kann man natürlich neu starten und es etwas besser machen, aber schwierig wird es oft, wenn das Level nicht wirklich zu einem anderen Spielstil einlädt, nur weil es so schmal in der Breite ist.

Es sollte jedoch hinzugefügt werden, dass ich nach den ersten paar Levels, als ich dachte, ich hätte das Spiel vollständig aufgegeben, mehrmals zurückkehrte, um es erneut zu spielen. Der Klassiker "nur noch ein paar Level", kombiniert mit der Tatsache, dass ich entschlossen war, das zu beenden, das ich frustriert verlassen habe, zeigt, dass es den Spieler im Griff hat. Alles in allem fühlen sich Dr. Fetus' sadistische Eskapaden immer noch wie eine anständige Version der Puyo Puyo-Spiele an und es macht auch ziemlich viel Spaß, dass sie es immer noch schaffen, ihre eigene Version eines klassischen Puzzlekonzepts zu erstellen.