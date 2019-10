Doraemon Story of Seasons

You watching Werben

Jeder in Japan kennt Doraemon, die weiß-blaue Roboterkatze aus der Zukunft (er hasst es, wenn man denkt, er sei ein Waschbär). Die beliebte Figur wurde 1970 zum ersten Mal vorgestellt und seit 1973 findet man den Star im japanischen Kinderprogramm. Doraemon ist eine zugängliche Figur mit hohem Wiedererkennungswert, die in Werbespots und Lehrmaterialien auftaucht und dadurch zu einer nationalen Ikone wurde - ähnlich wie Godzilla, Totoro und natürlich Mario. Doch in unseren Teilen der Welt könnte der Roboter aus dem 22. Jahrhundert eine weitere Einführung benötigen, deshalb hier die Kurzfassung: Doraemon ist in die Vergangenheit nach Tokio gereist, wo er den jungen Fünftklässler Noby Nobi (im japanischen Original Nobita Nobi), den Vorfahren seines Schöpfers, bei diversen Abenteurern unterstützt. Noby ist eigentlich in allem was er tut unterdurchschnittlich, aber sein Herz befindet sich am richtigen Fleck. Deshalb unterstützt Doraemon ihn auch.

Fast jede Episode der Anime-Show dreht sich darum, dass Noby in irgendein Problem gerät, bevor Doraemon ihm zu Hilfe eilt und Tipps gibt. Der Titelheld ist nicht nur ein zeitreisender Roboter, sondern hat noch eine weitere Besonderheit: in seinem Bauch befindet sich ein vierdimensionaler Beutel mit Geräten und Erfindungen aus der Zukunft. Normalerweise hat Doraemon ein oder zwei Dinge dabei, die Noby aus seinen Schwierigkeiten helfen, allerdings verursachen diese Geräte häufig weitere Probleme, weil wieder irgendetwas schiefläuft. Zusammen versuchen die beiden einen Weg aus dieser Misere zu finden. Doraemon erklärt uns also, dass es in Ordnung ist, um Hilfe zu bitten, wenn man sie mal braucht. Allerdings wird auch klar, dass sich harte Arbeit am Ende immer auszahlt, ganz im Gegensatz zu Faulheit.

Da Doraemon keine übergreifende Handlung verfolgt, kann die Show praktisch für immer weitergehen. Es ist auch ziemlich einfach, das Format mit verschiedenen Settings oder anderen Ideen und Serien aufzufrischen. Ein klares Beispiel dafür ist Doraemon Story of Seasons, das neue Spiel für PC und Switch, das gleichzeitig das erste Doraemon-Spiel außerhalb Japans ist. In diesem Abenteuer werden Doraemon, Noby und ihre Freunde durch Zeit und Raum in eine ländliche Gemeinde gebracht, in der alle Kinder arbeiten und einen Beitrag zur Gesellschaft leisten müssen. Normalerweise würde Doraemon einige hilfreiche Geräte auspacken, um alles wieder in Ordnung zu bringen, nur sind die leider während der Zeit-Raum-Reise verloren gegangen. Doraemon und die anderen machen sich deshalb auf die Suche nach den Geräten und übernehmen verschiedene Jobs, um wieder nach Hause zu kommen. Noby landet auf einer kleinen Farm, auf der er davon lebt, sich um das Land und die Tiere zu kümmern.

You watching Werben

Noby landet auf einer kleinen Farm, auf der er davon lebt, sich um das Land und die Tiere zu kümmern.

Die Story-of-Seasons-Reihe wurde von den ursprünglichen Entwicklern des deutlich bekannteren Harvest-Moon-Franchise entwickelt, doch da die Lizenz mittlerweile beim Verlag Natsume liegt, müssen wir ohne die offiziellen Namen und Bezeichnungen auskommen. Wir erhalten in einem Story-of-Seasons-Spiel jedenfalls einen kindgerechten Landwirtschaftssimulator, der einen romantischen Blick auf das Leben der Farmer bietet und dadurch deutlich näher am Stardew Valley liegt, als am Landwirtschafts-Simulator 19. Trotzdem fesselt Doraemon mit seinen beruhigenden Spielmechaniken und dem entspannenden Gefühl des Bastelns.

Diese Formel mit den charmanten Charakteren zu kombinieren, ist eine tolle Idee. Allerdings geht das Spiel davon aus, dass wir mit den typischen Serienkonventionen vertraut sind - obwohl Doraemon bei uns zum ersten Mal in einem Spiel vorkommt. Bekannte Gadgets aus der Show, wie die Anywhere-Tür (die wir überall hin mitnehmen können), werden deshalb ohne weitere Erklärung besprochen und es wird vorausgesetzt, dass wir wissen, was das ist und wie es funktioniert. Diese Dinge kommen nicht sehr oft vor und sind im Internet leicht nachzuschlagen, sie verringern jedoch die Zugänglichkeit des Spiels geringfügig - gerade für Kinder.

Landwirtschaftssimulatoren vernachlässigen klar definierte Story-Inhalte häufig, doch in Doraemon Story of Seasons übernehmen die Charaktere diese Rolle. Unsere Aufgabe ist es, nach Tokyo zurückzukehren und dafür brauchen wir verschiedene Geräte. Es ist kein komplizierter Plot, aber er gibt dem Spiel das gewisse Extra und es motiviert zum Weiterspielen - etwas, das vergleichbaren Spielen, wie My Time at Portia oder Stardew Valley, fehlt. Während des Spiels werden wir auf mehrere kleine Zwischensequenzen stoßen, die unser Abenteuer vorantreiben, allerdings wird das durch einen insgesamt kleineren Maßstab wieder ausgeglichen. Wir werden etwas weniger Inhalt und Gebiete erforschen können, als bei der Konkurrenz. Das muss kein negativer Faktor sein, aber Spieler, die einen gewissen Umfang erwarten oder von Stardew Valley kommen, werden diesen Aspekt besonders bemerken.

In diesem Abenteuer werden Doraemon, Noby und ihre Freunde durch Zeit und Raum in eine ländliche Gemeinde gebracht.

Die meisten Tage im Spiel folgen einem Muster: Wir müssen Pflanzen und Gemüse säen und die Felder gießen, für die Tiere sorgen, mit den Dorfbewohnern sprechen, Ressourcen im Wald oder in der Mine sammeln oder einfach herumlaufen und die Umgebung erkunden. In jeder Saison gibt es ein paar Festivals, die dringend benötigte Abwechslung bieten, Doraemon Story of Seasons könnte davon aber sicherlich noch etwas mehr gebrauchen. Obwohl es nicht viel zu tun gibt, sind manche Tage deshalb einfach zu lang. Solche Situationen wären eine gute Gelegenheit gewesen, um Minispiele oder zusätzliche Aktivitäten zu integrieren, das ist bei der Konkurrenz ja Gang und Gebe.

Das größte Verkaufsargument des Spiels ist seine hochwertige Grafik. Mit diesem Titel erhalten wir ein Spiel, bei dem alles so aussieht, als wäre es von Hand gezeichnet worden. Das Ergebnis ist deshalb wirklich umwerfend. Wer sich für die Switch-Version entscheidet, stellt möglicherweise ein paar leichte Performance-Probleme beim Spielen im Docking-Modus fest, aber das ist nur ein kleines Problem und nichts, was die Erfahrung nachhaltig beeinträchtigt. Die Umgebung, die Charaktere und die Tiere sehen allesamt entzückend aus. Ein Spaziergang im Wald oder am Strand wirkt entspannend, weil alles so erstaunlich und malerisch aussieht. Die Musik verdient ebenfalls Anerkennung, was für Spiele im Genre ungewöhnlich ist. Allerdings wird es manchmal ein wenig repetitiv, da sich die Melodie nur mit den Jahreszeiten verändern. Insgesamt also eine solide Leistung.

Wie üblich steht uns nur begrenzt Energie zur Verfügung, die für die meisten Aktionen benötigt werden. Wenn wir nicht aufpassen, wird Noby vor Erschöpfung zusammenbrechen. Glücklicherweise bietet Doraemon Story of Seasons einige Qualitätsverbesserungen, die uns beim Ausdauer-Management unter die Arme greifen. Wir können zum Beispiel bereits ausgeführte Aktivitäten nicht erneut absolvieren, eine Pflanze also kein zweites Mal gießen. Das hört sich vielleicht nach einer kleinen Sache an, ist aber etwas, über das sich wirklich jeder schon einmal aufgeregt hat. Man will in solchen Spielen keine Energie für Dinge verschwenden, die bereits getan wurden.

Während des Spiels werden wir auf mehrere kleine Zwischensequenzen stoßen, die unser Abenteuer vorantreiben.

Ein weiteres nützliches Feature ist Nobys Fähigkeit, sich überall hinzulegen und ein Nickerchen halten zu können. Das ist nicht nur charmant, sondern auch Teil seines Charakters in der Serie, da wird er auch als König der Faulen bezeichnet. Wenn man sich ein oder zwei Stunden lang ausruht, erlangen wir unsere Ausdauer wieder und bereiten uns somit auf weitere Aufgaben vor. Das sind alles kleine Verbesserungen und Funktionen, die sich jedoch langfristig positiv auf die Spielerfahrung auswirken werden.

Doraemon Story of Seasons ist vielleicht nicht das Spiel, das in dieser Saison am meisten Aufsehen erregt, aber es ist sicherlich ein guter Einstieg für Doraemon in den westlichen Videospielemarkt. Die Kombination aus gut eingeführten Charakteren und Landwirtschaftssimulation ist hervorragend gelungen und das Ergebnis somit ein charmantes und entspannendes Spiel. Es hat möglicherweise nicht die Tiefe, die man in ähnlichen Spielen, wie Stardew Valley, findet, aber wenn der pixelige Stil des Letzteren nicht eure Sache ist, könnte Doraemon Story of Seasons genau richtig sein.