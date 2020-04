Doom-Guy stellt Cloud aus FF7 nach

Das ist vielleicht keine eigene Meldung wert, aber ein schönes Zeichen dafür, dass die Gaming-Gemeinschaft nicht immer nur in Schwarz-Weiß unterteilt werden muss: Bethesda hat anlässlich der Veröffentlichung von Final Fantasy VII: Remake am Karfreitag ein hübsches Artwork aus ihrem neuen Shooter Doom Eternal vorbereitet, das den Doom-Slayer mit seinem neuen Dämonenschnetzler vor einen gewaltigen Turm zeigt. Die Pose des irren Protagonisten erinnert dabei mit Absicht an Titelstar Cloud Strife aus Final Fantasy VII, der ebenfalls in dieser Haltung auf dem Cover seines JRPGs abgebildet ist. Obwohl sich das Setting beider Games so stark voneinander unterscheidet, ist dieser kollegiale Gruß zwischen den US-Amerikanern und dem Werk der Japaner eine nette Form der Anerkennung.

Ein ähnliches Beispiel der gegenseitigen Akzeptanz haben wir in Zusammenhang mit Doom Eternal übrigens schon einmal vor ein paar Wochen gesehen. Zur Veröffentlichung von Animal Crossing: New Horizons (das am gleichen Tag erschien, wie das neue Doom) haben Bethesda und Nintendo anerkennende Gesten zwischen dem Doom-Slayer und der entzückenden Animal-Crossing-Frontfrau Isabelle ausgetauscht. Am Ende geht es also nicht nur um Rivalität, sondern vor allem darum, dass gute Games endlich in die Hände der wartenden Fans gelangen. Und damit wünschen wir euch (morgen dann) Frohe Ostern :)