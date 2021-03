Doom Eternal: Bethesda verspricht baldige Infos zum zweiten Ancient-Gods-DLC

You're watching Werben

Wenn Entwickler/Publisher etwas vermarkten wollen, dann ist es bei Marken einer bestimmten Größe meist leider keine schlechte Idee, die Ankündigung einer Ankündigung anzudeuten. Bethesda hat uns zum Beispiel am Sonntagabend verraten, wann wir bald neue Informationen zum zweiten Doom-Eternal-DLC The Ancient Gods: Part Two bekommen. Am 15. März soll es einen "Teaser-Trailer" geben - hoffentlich mit dem erwarteten Veröffentlichungsdatum. Leider gibt es sonst keine Infos, doch ein recht schickes Artwork tröstet zumindest über die unnötig gestreckte Wartezeit hinweg: