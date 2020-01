Doom Eternal bekommt explosiven, neuen Trailer

Dank eines kleinen Teasers auf den sozialen Medien des Entwicklers wussten wir bereits, dass Bethesda in dieser Woche einen brandneuen Trailer für Doom Eternal enthüllen würde. Tatsächlich ist es eine Weile her, dass wir das Spiel gesehen haben, nachdem es im letzten Jahr überraschend verschoben wurde. Der 20. März ist der neue Termin (der nicht für Switch-Fans und Google Stadia gilt) und wie ihr im frischen Video seht, scheint sich das Warten zu lohnen. Außerdem dürfen wir bestätigen, dass in den nächsten Tagen unsere finale Vorschau zum Spiel kommen wird. Bis dahin müsst ihr euch aber noch ein wenig gedulden, derweil könnt ihr ja einen Blick in das neue Video werfen.

You watching Werben