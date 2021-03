Dontnod lässt euch Kapitel 1 von Tell Me Why auf allen Formaten testen

You're watching Werben

Dontnod bringen viele von uns noch immer mit Life is Strange in Verbindung, doch im letzten Jahr hat uns das Studio ein neues Abenteuer mit den Zwillingen Tyler und Alison Ronan vorgestellt. Wir haben Tell Me Why größtenteils genossen, weil es in einigen Bereichen eine sinnvolle Erweiterung der älteren Spiele des französischen Entwicklerteams darstellt. Falls ihr das Spiel noch nicht erlebt haben solltet, bekommt ihr nun die Chance dazu, denn Dontnod stellt das erste von drei Kapiteln ab sofort auf PC, Xbox One und Xbox Series zum kostenlosen Download bereit. Die Aktion ist natürlich nur der Appetitanreger, aber als Vorschau taugt diese Einführung allemal.



Quelle: Steam.