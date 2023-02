Don't Nod enthüllen neues narratives Erlebnisspiel

Don't Nod enthüllte Harmony: The Fall of Reverie auf der gestrigen Nintendo Direct. Das Spiel konzentriert sich auf seine Erzählung, ähnlich wie Don't Nods anderer beliebter Titel Life is Strange.

Mit Harmony: The Fall of Reverie werden wir jedoch nicht nur mit einem beeindruckenden neuen visuellen Kunststil verwöhnt, sondern es gibt auch eine interessante narrative Prämisse, die uns fesselt.

Harmony: The Fall of Reverie konzentriert sich auf eine junge Frau, die die Kraft der Hellsichtigkeit erhält, die sie mit der Träumerei, dem Reich der Bestrebungen der Menschheit, verbindet. Durch Polly wählst du eines dieser Bestrebungen, um über die Träumereien zu herrschen.

Es klingt sowohl ähnlich als auch anders als das, was wir zuvor von Don't Nod gesehen haben, was Harmony: The Fall of Reverie als einen ziemlich interessanten Titel erscheinen lässt. Seht euch den Enthüllungstrailer unten an.