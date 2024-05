Donnie Yens Figur aus John Wick: Chapter 4 bekommt seinen eigenen Film

HQ

In jedem John Wick-Film taucht jemand aus seiner Vergangenheit auf, von dem wir bis zu seinem Auftritt nichts wussten. In Kapitel 4 lernen wir Caine kennen, einen blinden Attentäter, der von Donnie Yen gespielt wird und einen guten Teil des Films damit verbringt, Mr. Wick zu jagen.

Laut Deadline steht Yen nun kurz davor, seinen eigenen Spin-off-Film zu bekommen. Als Teil des Deals, den Chad Stahelski, der Franchise-Direktor und -Schöpfer, mit Lionsgate abgeschlossen hat, wird das John Wick-Universum stark erweitert.

Die Dreharbeiten sollen nächstes Jahr in Hongkong beginnen, so dass das Projekt ziemlich schnell Gestalt annimmt. Wir können uns auch auf den Ballerina-Film von Ana de Armas freuen. Selbst wenn Mr. Wick also einen wohlverdienten Urlaub macht, gibt es in der Welt der Attentate noch viele Geschichten zu erzählen.