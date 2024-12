Donkey Kong Land 3 wurde zu Switch Online hinzugefügt

HQ

Vor zwei Wochen gab Nintendo bekannt, dass sie den Game Boy-Klassiker Donkey Kong Land in ihr Switch Online-Abonnement veröffentlicht haben, und erst letzte Woche folgte die Ankündigung, dass sie auch Donkey Kong Land 2 veröffentlicht haben.

Zu diesem Zeitpunkt vermuteten wir, dass es nicht mehr allzu weit entfernt sein würde, bis sie auch Donkey Kong Land 3 für den Abonnementdienst auf den Markt bringen würden - und das taten sie tatsächlich. Jetzt hat Nintendo bekannt gegeben, dass das Spiel zu Switch Online hinzugefügt wurde, was bedeutet, dass es dort jede Menge primatenbasierte Action zu genießen gibt.

Wenn Sie diesen Klassiker von 1997 noch nicht gespielt haben, können Sie sich definitiv auf etwas freuen. Donkey Kong Land 3 unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht von seinen beiden Vorgängern, sowohl in Bezug auf das Gameplay als auch auf die Story, und ist auf jeden Fall einen Blick wert.

Schauen Sie sich das Video unten an, um einen kleinen Einblick in das zu erhalten, was es all den Affenliebhabern zu bieten hat.