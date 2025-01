HQ

Donkey Kong Country Returns war meine allererste Rezension für Gamereactor, vor satten 14 Jahren - wie die Zeit vergeht! Damit verstand es Nintendo, das Talent, das nach der Metroid Prime-Serie bei Retro Studios verblieben war, zu nutzen und, wie der Titel schon sagt, den Affen in einem Plattformer mit einer tierischen Persönlichkeit zurückzubringen. Später erschien das Spiel in einer eher limitierten Adaption für Nintendo 3DS, während Retro den brillanten Nachfolger Tropical Freeze für Wii U vorbereitete (jetzt auch für Switch erhältlich).

Das bedeutet, dass ich wieder hier bin und diesen Plattformer zum dritten Mal rezensiere, um euch zu erzählen, wie er gealtert ist, wie sich die Adaption des polnischen Studios Forever Entertainment geschlagen hat und ob wir es mit der endgültigen Version des Spiels zu tun haben. Spoiler: Ja, aber mit Aber.

Das erste, was Sie über Donkey Kong Country Returns wissen müssen, ist sein Charakter. In ihrem Bestreben, seine Persönlichkeit zurückzugewinnen und es daher von allen Super Mario-Plattformern zu unterscheiden, war Retro darauf bedacht, dass es sich wie ein sehr physisches Erlebnis anfühlt. Das ganze Spiel dreht sich um das Konzept der Trägheit, die Kraft, die DK zu entfesseln vermag, das sogenannte Momentum. Erwarte keine sofortige Reaktion, wenn du umkehren oder rennen willst: Du musst Schwung aufnehmen. Dieses Gefühl wurde auf der Wii noch verstärkt, wo man den Controller schüttelte, um auf den Boden zu klatschen und andere Aktionen durchführte, so dass man am Ende erschöpft war, aber in das Spiel eintauchte.

Zweitens, und das ist vielleicht noch wichtiger, ist Donkey Kong Country Returns HD ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Es gibt keinen Zeitangriff wie in Mario-Kursen (zumindest nicht standardmäßig), aber die erforderliche Präzision ist trotz des oben Gesagten buchstäblich brutal. Aus diesem Grund empfehlen wir, mit dem "Modernen Modus" zu beginnen, der damals auf dem 3DS eingeführt wurde, um die Leute davon abzuhalten, sich die Haare auszureißen. In diesem Modus fügen Esel und Diddy ihren Treffern ein drittes Herz hinzu, bevor sie sterben, Fahrzeuge geben dir auch mehr Chancen, anstatt dich bei jedem Fehler zu töten, und es gibt spezielle Hilfsgegenstände in dem Laden des alten Cranky Kong.

Aber wenn du wild wirst, wie dieser Autor, wirst du im "Original-Modus" spielen wollen, weil das Spiel so konzipiert wurde und weil du so mutig bist. Und weil es läuft, wie Donkey Kong. Und wenn du das tust, sei darauf vorbereitet, Lebensballons zu verlieren, sobald du ein paar Welten durchquert hast, und deinen Stolz herunterzuschlucken, den Laden als Überlebensressourcen-Management zu verstehen und nicht als den Ort, an den du nur gehst, um den Schlüssel des Tages zu holen. Ganz zu schweigen von den finalen Welten, den besser versteckten Sammlerstücken, wenn du das Spiel mit all den Puzzleteilen, den K-Levels oder einigen der Mine Cart- oder Rocket Barrel-Herausforderungen abschließen möchtest: Du wirst leicht 20 Leben durch Wiederholungen verlieren.

Eigentlich habe ich kein Problem damit, wenn ein Spiel zu herausfordernd ist, es ist nur eine Warnung. Mein Problem mit DKCR ist, dass mir der Schwierigkeitsgrad 14 Jahre später zu sehr auf dem gleichen Prinzip basiert: Man muss sich jede Gefahr merken und die Sprünge im genauen Moment punktgenau ausführen. Mit anderen Worten, es fühlt sich ein bisschen zu geskriptet für die heutige Zeit an. Und das kann auf Dauer langweilig werden, wenn man einen weiteren langen Spaziergang machen muss, um einen Abschnitt zu wiederholen. Ja, es ist ein klassischer Geschmack und wer wäre besser geeignet als Donkey Kong, um ihn zurückzubringen, aber Sie sollten sich besser mit Geduld eindecken, denn dies wird Ihre erste Hassliebe im Jahr 2025 sein.

Das andere kleine Problem, das ich sehe, hat mit dem Timing zu tun. Diese Serie ist wie Terminator, Star Wars oder Der Pate: Der zweite Teil ist viel besser. Und obwohl es stimmt, dass wir dieses Spiel als das bewerten, was es ist, denke ich, dass es ein wichtiger Kontext für diejenigen ist, die sich dem DKCRHD von einem neuen oder einem Nachfolger nähern. Donkey Kong Country: Tropical Freeze ist in jeder Hinsicht eines der besten Plattformer aller Zeiten. Es ist eine Fortsetzung des vorliegenden Spiels, aber früher auf der Switch veröffentlicht, viel abwechslungsreicher, zugänglicher, schöner und interessanter, weil es die Formel, die Returns eingeführt hat, erweitert und verfeinert. Mehr Affen aus der Kong-Familie zu haben oder die Möglichkeit zu haben, die Levels auf intuitivere Weise zu erkunden - einschließlich der Wasseraffen, die ein Markenzeichen auf dem SNES waren - lässt das Original ein wenig blassen. Das heißt, wenn Sie sich nur aus Neugier eines zulegen, wissen Sie, welches es sein sollte, obwohl es großartig ist, die gesamte Country- (und Donkey Kong-) Kollektion auf einer Plattform zu haben.

Was die Portierung selbst betrifft, so möchte ich die Arbeit von Forever Entertainment in mehrfacher Hinsicht verteidigen. Das Spiel sieht wunderschön aus und funktioniert sowohl auf dem Fernseher als auch auf dem Handheld großartig (die Vulkanwelt sieht ihre Lava auf der Switch OLED glühen), und es hat mich sogar 14 Jahre später beeindruckt. Es stimmt zwar, dass einige Effekte und Details optimiert oder entfernt wurden, aber andere Auslassungen, die in frühen Trailern zu sehen waren, wurden in das Endprodukt integriert. Es stimmt, es gibt ein paar "radioaktive" Farben oder ein paar seltsame Schatten (und ein paar hässliche Schriftarten), aber das Ganze sieht besser aus und spielt sich besser als je zuvor, dank allem anderen, einschließlich der Bewegungssteuerung für diejenigen, die die Wii nachahmen wollen. Davon abgesehen war ich besonders verärgert, dass DKCRHD keinen Surround-Sound enthält, wie es bei Tropical Freeze der Fall ist und es bei Nintendos großen Veröffentlichungen üblich ist, und ich hatte auf etwas kürzere Ladezeiten gehofft.

Ansonsten ist Donkey Kong Country Returns HD ein Kult-Plattformer mit einigen denkwürdigen Levels (der Wald oder die Fabrik sind exquisit) und einigen sehr lustigen, die auf dem Handheld sehr angenehm sind und es Ihnen ermöglichen, wieder im Koop-Modus auf dem Fernseher zu spielen. Es enthält alle bisher veröffentlichten Inhalte (80 Levels, 9 Welten), einschließlich der 3DS-Extras und aller Zwischensequenzen in HD, und wenn dies dein Genre ist oder du ein DK-Fan bist, darfst du diesen Klassiker nicht verpassen, der, wenn du willst, dich wie kein anderer auf der Switch auf die Probe stellen kann.