Dokumentieren Sie Ihr endloses Geschwafel stilvoll mit dem TP-7 von Teenage Engineering

HQ

Heutzutage können Sie Sprachaudio aufnehmen und hörbare Memos erstellen, ohne zusätzliche Technologie zu benötigen. Dank der Software auf Mobiltelefonen ist es einfacher denn je, einfach sein eigenes endloses (und wahrscheinlich zusammenhangloses Geschwafel, wenn Sie wir sind) aufzuzeichnen, um es zu einem späteren Zeitpunkt zu reflektieren. Aber was wäre, wenn Sie dies auf eine offiziellere und genialere Art und Weise tun wollten?

An dieser Stelle kommt das TP-7 von Teenage Engineering ins Spiel, da es sich um ein praktisches Sprachaufzeichnungsgerät handelt, mit dem Sie Audio aufnehmen und dann einfach anhören können, indem Sie es schrubben und das plattentellerähnliche Rad verwenden, um Ihre Aufnahme zurückzuspulen oder vorzuspulen. Der TP-7 verfügt außerdem über ein wirklich nützliches System, das eine schnelle und schnelle Transkription über eine spezielle integrierte Software ermöglicht und so die Herausforderung beseitigt, Audio in geschriebenen Text umzuwandeln.

Um mehr über die Teenage Engineering TP-7 zu erfahren, schau dir die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Menge Fakten und Gedanken teilt.