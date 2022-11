DokeV wurde auf 2024 verschoben

HQ

Es sieht so aus, als müssten wir noch eine Weile warten, bevor wir Pearl Abyss' Monsterfangspiel DokeV spielen können. Wie in einer vierteljährlichen Telefonkonferenz für das Unternehmen erwähnt, hat der südkoreanische Entwickler gesagt, dass DokeV aufgrund des Verlusts vieler Entwickler für das Projekt und aufgrund des Fokus, der darauf gelegt wird, Crimson Desert aus der Tür zu bekommen, wahrscheinlich sein geplantes Veröffentlichungsfenster für 2023 verpassen wird.

CEO Heo Jin-young erklärte in der Telefonkonferenz: "DokeV wird zusammen mit Crimson Desert entwickelt, um unsere interne Entwicklungs-Roadmap zu erfüllen. Da sich unser Kernentwicklungsteam jedoch in diesem Jahr in die Entwicklung von Crimson Desert vertieft, werden wir unser Bestes tun, damit wir für DokeV zusätzliche Informationen offenlegen können, sobald sie fertig sind."

Es gibt kein Wort darüber, wann genau DokeV genau ankommen wird, aber wenn man bedenkt, dass der Titel mit einer Reihe von Gameplays auf der Gamescom im Jahr 2021 angekündigt wurde, wird es hoffentlich nicht allzu lange dauern, bis wir weitere Informationen über das Projekt erhalten.

Danke, Eurogamer.