Dodge arbeitet an einem Viper-Ersatz, der nach einer anderen Schlange benannt ist

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Der Dodge Viper ist ikonisch, aber es sieht so aus, als würde er bald entweder ersetzt oder gemeinsam mit einem anderen Halo-Sportwagen von Dodge im Rampenlicht stehen - einem, der nach einer anderen Schlange benannt ist.

Wie Motor1 berichtet, hat Dodge offiziell Pläne für einen neuen Sportwagen bestätigt, der den legendären Namen Copperhead wiederbelebt und an den sich vielleicht nur wenige erinnern. Sie wird als "Flaggschiff-Performance-Maschine der nächsten Generation" bezeichnet. Er wird etwa 2028 erwartet und soll "amerikanischer Überschuss" mit elektrifizierter Leistung verbinden - ob es sich dabei um einen Hybridantrieb handelt, ist derzeit unbekannt.

Insider vermuten, dass der Copperhead einen Hybrid-Twin-Turbo-Reihensechszylinder oder sogar ein vollelektrisches Tri-Motor-Setup mit weit über 1000 PS verwenden könnte.

Dodge besteht darauf, dass dies kein Muscle Car im traditionellen Sinne ist, sondern ein Sportwagen mit Fahreigenschaften und einem passenden Preis.