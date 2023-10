Doctor Who's 60th Anniversary Specials debütieren ab nächsten Monat

HQ

Wenn Sie nach mehr Abenteuern mit dem Doctor hungern und verzweifelt wissen möchten, wann die 60th Anniversary-Specials mit David Tennant als Doctor ihr Debüt geben werden, hat die BBC jetzt genau dies angekündigt.

Ab dem 25. November 2023 werden die drei Sonderfolgen wöchentlich ausgestrahlt, wobei die Zuschauer in Großbritannien sie auf der BBC sehen können, während der Rest der Welt zu Disney+ strömen kann, um sie zu sehen.

Die erste Episode, The Star Beast, wird am 25. November debütieren, bevor Wild Blue Yonder am 2. Dezember erscheint, bevor The Giggle am 9. Dezember kommt. Schaut euch die Poster zu jeder der drei Episoden unten an.