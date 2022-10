Doctor Who erscheint auf Disney+ für alle außerhalb Großbritanniens und Irlands

HQ

Während Doctor Who eine der am längsten laufenden Science-Fiction-TV-Serien aller Zeiten ist, ist es nicht ganz so ein globales Produkt wie Star Trek und eher ein in Großbritannien ansässiges Produkt. Dies scheint sich jedoch bald zu ändern, da die BBC eine Vereinbarung mit Disney getroffen hat, um Doctor Who exklusiv für alle Zuschauer außerhalb Großbritanniens und Irlands zu Disney+ zu bringen.

Wie in einer Pressemitteilung erwähnt, wird uns gesagt, dass dies ein Schritt sein wird, um "Doctor Who in ein globales Franchise für das britische Publikum und den Rest der Welt zu verwandeln". Trotz der größeren Reichweite wird die Show immer noch von Bad Wolf und BBC Studios in Wales unter dem wachsamen Auge von Showrunner Russell T Davies produziert.

Zu diesem Thema fügte Davies hinzu: "Ich liebe diese Show, und dies ist das Beste aus beiden Welten - mit der Vision und Freude der BBC und Disney+ können wir die TARDIS auf der ganzen Welt starten und eine neue Generation von Fans erreichen und gleichzeitig unser traditionelles Zuhause fest auf der BBC in Großbritannien behalten."

Neue Episoden von Doctor Who werden in Großbritannien auf BBC und anderswo auf Disney+ gezeigt, mit neuen Episoden im November 2023, wenn David Tennant als 14. Doktor auftritt, bevor Ncuti Gatwa als 15. Doktor übernimmt.